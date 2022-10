Il Darfo Boario cambia in panchina, Carlo Cerchi è stato promosso primo allenatore

Un inizio di campionato molto difficoltoso con cinque sconfitte in altrettante partite e 24 gol incassati. Il Darfo Boario prova a dare una scossa, operando un cambio in panchina. Dumitru Dobrita è stato esonerato e il suo posto è stato affidato a Carlo Cherchi, suo vice fino all'ultima partita giocata (ko per 7-3 sul campo della Pavoniana). La stagione è iniziata in salita per i neroverdi che nel primo turno sono capitolati pesantemente (8-1) nella trasferta contro la Mario Rigamonti, l'attuale capolista del girone E. Nei successivi incontri la situazione non è cambiata in termini di risultati, visto che non sono arrivati punti nelle partite con lo Sporting Franciacorta, il Ciliverghe, il Calcio Desenzano e appunto la Pavoniana.

DA POCO IN LOMBARDIA

I camuni stanno facendo tanta fatica in fase difensiva, sono la seconda squadra che ha subìto più reti, e hanno il terzultimo attacco del campionato con 5 gol fatti (il miglior marcatore è Lika con 2 centri, di cui uno domenica da subentrato). Il nuovo allenatore che proverà a risollevare la squadra è arrivato da un mese al Darfo Boario. In precedenza ha allenato in Sardegna, a Sassari, al Latte Dolce e al Li Punti, a livello giovanile (Pulcini, Esordienti e Giovanissimi). Giovedì ha diretto il suo primo allenamento e cercherà di debuttare con il piede giusto nel prossimo impegno che vedrà i neroverdi ospitare domenica il Lumezzane quinto in classifica.