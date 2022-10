Riscatto Acqui: Anguilletti piega la Fortitudo

L'Acqui riparte dopo la dèbâcle di settimana scorsa contro la Cbs. É bastato una rete di Anguilletti per superare uno a zero la Fortitudo e conquistare tre punti importantissimi che danno morale alla squadra. Non è stata una prestazione convincente da parte di entrambe le squadre, con i padroni di casa che hanno avuto il merito di provarci anche da fuori area, come in occasione del gol. Gli ospiti sono stati poco grintosi soprattutto in fase di attacco, non rendendosi quasi mai pericolosi. La Fortitudo cercherà il riscatto nel prossimo turno di campionato, nella complicata gara casalinga contro il CBS primo in classifica a punteggio pieno.

Acqui più determinato. Nella prima fase del match le squadre si studiano a vicenda creando pochissime occasioni da gol. Il primo tiro verso la porta arriva al 12' con Gai, ma il pallone finisce sull'esterno della rete. Poco più tardi ci prova El Hlimi, senza trovare la via del gol, passano due minuti ed lo stesso attaccante dei termali a calciare da lontano verso la porta, con il pallone che esce non di molto a lato di Bisoglio. Passano 5 minuti ed è di nuovo Gai che impegna il portiere ospite, bravo a respingere il tiro ravvicinato del centravanti dei termali. La svolta del match arriva qualche minuto più tardi: dopo una serie di rimpalli il pallone Anguilletti trova la giusta coordinazione e calcia verso la porta porta con Binsoglio, che viene beffato dal rimbalzo del pallone che si insacca alle sue spalle e porta in vantaggio meritatamente i padroni di casa. La reazione degli ospiti arriva qualche minuto dopo con Martorelli, ma il suo tiro finisce fuori di poco. Nel finale del primo tempo, L'Acqui ha l'occasione per raddoppiare, bella azione di Massa palla dentro per il solito Gai che tira in porta, ma Bisoglio è bravo a respingere.

Ripresa. Il secondo tempo non cambia molto rispetto al primo tempo, sono sempre i padroni di casa a rendersi più pericolosi rispetto agli ospiti. Al 6' ci prova Anguilletti, ma il tiro finisce alto. Al 15' Re impegna i guantoni di Auteri che respinge senza difficoltà. L' Acqui prova più volte a mettere al sicuro il risultato con il neo entrato Biglia, ma il suo destro viene respinto. Verso la fine del match un'altra importante occasione per i termali: punizione di Gai, blocca Bisoglio in due tempi. Negli ultimi minuti di recupero gli ospiti ci provano con Pasquariello, ma il suo tiro finisce fuori di molto.

IL TABELLINO

Acqui-Fortitudo 1-0

Reti: 30' Anguilletti (A)

ACQUI (4-3-3): Auteri 7, Mascarino 7.5, Vallejo 7 (4' st Bojadzinski 6), Anguilletti 8 (11' st Piana 6), Pavia 7, Raimondo 7, Bologna 7 (37' st Magno sv), Massa 7.5 (31' st Galandrino 6.5), Gai 6.5 (40' st Lakraa sv) , Icardi, El Hlimi 7 (10' st Biglia 6). A disp. Laiolo, Colla. All. Bobbio 7.5.

FORTITUDO (4-3-3): Bisoglio 6.5 , Lazzarone 6, Becchi 6 (28' st Guazzone 6), Ferraris 6, Zanellato 6 (22' st Petralia 5.5), Favretto 6, Mercenaro 6 (13' st Re 6), Martorelli 6, Butteri 5.5 (4' st Guerrieri 5.5), Pongan 5.5 (37' st Pasquariello sv), Zoia (39' st Zoia sv) 5.5. A disp. Valdata. All. Cazzolla 5.5.

ARBITRO: Ruffinengo di Asti 6.5.

AMMONITI: 9' Anguilletti (A), 21'st Gai(A), 25'st Icardi (A)

LE PAGELLE

ACQUI

Auteri 7 Super attento sulle uscite. Non è molto impegnato ma si fa sempre trovare pronto in ogni occasione.

Mascarino 7.5 Sicuramente uno dei migliori in campo sia in fase difensiva che offensiva. Ha dimostra ancora di una volta di avere grinta e qualità da vendere.

Vallejo 7 Molto attento a neutralizzare gli attacchi avversari e non fa passa poco quasi nulla.

4' st Bojadzinski 6 Gestisce bene la palla, anche se a volte è un po' impreciso. Comunque una buona prestazione.

Anguilletti 8 Riscatta il cartellino giallo iniziale con una grande prova. Gol a parte il centrocampista dell'Acqui ha sfoderato l'ennesima prova convincente in questo avvio di campionato.

11' st Piana 6 Si impegna molto e si fa trovare su ogni pallone.

Pavia 7 Lotta su ogni pallone facendosi sempre trovare pronto. Bella prestazione.

Raimondo 7 Partita grintosa da parte sua. Lascia pochissimo spazio alle incursioni degli avversari.

Bologna 7 Ancora una volta dimostra di avere grandi qualità. Sbaglia poco o nulla.

Massa 7.5 Uno dei migliori in campo si fa trovare ovunque lotta su ogni pallone. Ottima prestazione.

31' st Galandrino 6.5 difende con i denti ogni possibile incursione avversaria e prova più volte a servire i compagni con buone idee.

Gai 6.5 Ci prova nel primo tempo senza trovare la via del gol. Ci mette impegno, ma il giallo era evitabile.

Icardi 6.5 Svolge una buona partita, ci prova a inizio partita con un tiro da lontano, tuttavia l'ammonizione anche per lui era evitabile.

El Hlimi 7 Effettua qualche bel tiro verso la porta non trovando la via del gol, ma disputa una buona partita dimostrando di avere qualità e forza fisica.

10' st Biglia 6 prova a rendersi pericoloso, ma non viene servito molto. Buona partita

All. Bobbio 7.5 Non era facile trasmettere ai suoi le giuste motivazione dopo la batosta contro il Cbs. Grande lavoro anche dal punto di vista psicologico.

FORTITUDO

Bisoglio 6.5 Non è molto fortunato in occasione del gol subito in quanto il pallone gli rimbalza davanti mettendolo fuori tempo. Salva il salvabile.

Lazzarone 6 Ci mette impegno svolgendo nel complesso una prestazione sufficiente.

Becchi 6 Svolge nel complesso una buona prestazione, mettendoci l'anima.

28' st Guazzone 6 Buona partita tiene sotto controllo l'attacco acquese.

Ferraris 6 Cerca di fare il possibile limitando gli attacchi avversari lottando su ogni pallone.

Zanellato 6 Viene totalmente ingabbiato dagli avversari che li lasciano poco spazio. Nel complesso comunque ha svolto una prestazione sufficiente.

22' st Petralia 5.5 Si impegna molto, ma viene quasi sempre anticipato dagli centrocampisti dell'Acqui.

Favretto 6 Prova a prendere iniziative, ma non basta. Cade nella trappola degli avversari.

Mercenaro 6 Amministra meglio che può il centrocampo cercando soluzion per la fase offensiva, ma gli avversari gli hanno lasciato pochi spiragli.

13' st Re 6 Quantomeno effettua un tiro in porta. Prestazione comunque sufficiente.

Martorelli 6 Ci mette impegno dimostra di avere grande spirito di sacrificio. Ha il merito di effettuare uno dei pochi tiri in porta della propria squadra.

Butteri 5.5 Non viene servito molto, svolge una discreta partita.

4' st Guerrieri 5.5 Incide poco sul match, ma si impegna molto tra le maglie della difesa avversaria.

Pongan 5.5 Anche lui i fa vedere poco in fase di attacco, anche per merito degli avversari.

Zoia 5.5 Ci prova a rendersi pericoloso, ma non basta. Tuttavia le occasioni di riscatto non mancheranno.

All. Cazzolla 5.5 Non è stata una grande prestazione quella dei suoi undici, ma una giornata storta può capitare a tutti.

ARBITRO Ruffinengo 6.5.

LE INTERVISTE

Nonostante la vittoria non è molto soddisfatto della prestazione Roberto Bobbio, tecnico dell'Acqui: «Oggi c'è da marcare i tre punti, abbiamo fatto la partita più brutta in assoluto, siamo stati sottotono e questo non va bene. Abbiamo dodici punti in classifica, vediamo il bicchiere mezzo pieno. Va dato anche merito all'avversario». Non nasconde l'amarezza Edoardo Cazzolla, tecnico della Fortitudo: «Partita persa su misura loro sono stati più bravi, noi ingenui. Sconfitta amara».