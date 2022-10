Vittoria nel derby e secondo posto per il Lombardia Uno

Operazione sorpasso riuscita. Il Lombardia Uno vince 2-1 contro la Masseroni e la scavalca in classifica. I padroni di casa vanno sotto nel punteggio per il gol di Carrer al 12', ma reagiscono prontamente e al 17' ripristinano la parità con Folli. Nella ripresa, al 28', i rossoneri segnano la rete del definitivo 2-1 con Lacinej e possono così festeggiare una vittoria molto pesante. La squadra di Giglio rimane imbattuta e adesso si trova al secondo posto, mentre i bianconeri lasciano la vetta della classifica e scendono momentaneamente in quarta posizione.

BOTTA E RISPOSTA

Terza contro prima, miglior difesa (un gol subito) contro miglior attacco (17 gol fatti). Il Lombardia Uno e la Masseroni sono partiti decisamente forte conquistando, con modalità diverse, risultati di grande rilievo. Rossoneri e bianconeri sono a una lunghezza di distanza e si sfidano in un incontro che ha in palio sei punti. Entrambe reduci da una vittoria di misura, chiaramente non vogliono arrestare la loro corsa. I padroni di casa ambiscono a scavalcare i loro avversari odierni e a mantenere l’imbattibilità, mentre gli ospiti provano a difendere il primato e magari ad allungare sulle inseguitrici.

Dopo una fase di studio in cui le squadre palleggiano con precisione e sicurezza, arriva la prima occasione per gli ospiti. Al 9’ Carrer crossa al centro per Puccetti che di testa non impensierisce particolarmente Marchetti. Al secondo affondo però la Masseroni passa in vantaggio. Carrer ha spazio poco fuori dall'area di rigore, prende la mira e spedisce il pallone all’incrocio dei pali. Il Lombardia Uno prova a impostare dal basso con l’obiettivo di attirare la pressione avversaria e sfruttare degli eventuali sbilanciamenti nella struttura difensiva ospite. Al 17’ i padroni di casa pareggiano con Folli che, servito in profondità da Lacinej, davanti a Federighi esegue un bel tocco sotto. Al 23’ sono ancora i locali a farsi vedere con una conclusione del numero 9 che, deviata da un difendente, termina di poco fuori, ma controllata dal portiere ospite. I rossoneri hanno poi una grossa occasione per ribaltare il punteggio. Infatti viene assegnato un rigore alla squadra di Giglio per un fallo di mano di un difendente. Dal dischetto va Pasetto, il cui tiro viene però abilmente respinto da Federighi. Sulla ribattuta lo stesso numero 8 calcia fuori. La Masseroni torna a farsi vedere nel finale con un tiro dal limite dell’area di Wade che finisce a lato di poco. Il primo tempo termina così 1-1 con entrambe le compagini che mostrano di avere una chiara identità di gioco e una buona solidità.

LACINEJ LA RIBALTA

A inizio ripresa c’è un episodio dubbio con l’arbitro che concede una punizione al Lombardia Uno per un fallo forse avvenuto in area di rigore. Sul piazzato Trovati impegna il portiere ospite alla respinta in calcio d’angolo. I rossoneri hanno un’altra buona opportunità al 17’: bel servizio di Candi per Casellato che accelera bene, ma arriva un po’ stanco al momento della conclusione, tirando debolmente davanti Federighi. I padroni di casa si fanno ancora vedere con una conclusione di Folli che viene respinto dall'estremo difensore ospite. La rete è però matura e arriva al 28’ con Lacinej che raccoglie un tiro deviato di Corrino e segna calciando sul primo palo. La reazione ospite è immediata e si traduce in un tiro di Colombo respinto da Marchetti e nel palo colpito da Wade sugli sviluppi del successivo calcio d’angolo. Nel finale è ancora Folli, molto attivo anche nella ripresa, a impegnare nuovamente il portiere ospite. L’incontro si conclude con una vittoria molto pesante del Lombardia Uno che scavalca la Masseroni e si porta al secondo posto.

IL TABELLINO

LOMBARDIA UNO-MASSERONI 2-1

RETI (0-1, 1-1, 2-1): 12’ Carrer (M), 17’ Folli (L), 28’ st Lacinej (L).

LOMBARDIA UNO (4-2-3-1): Marchetti 6.5, Piazza 6.5, Infurna 6.5, Cappello 7 (19’st Corrino 6.5), Trovati 7, Giussani 7, Folli 8, Pasetto 7.5, Lacinej 8, Candi 7, Casellato 6.5 (15’ st Falciola 6). A disp. Cattaneo, Dubbini, Martino, Papini, Planta. All. Giglio 7. Dir. Cattaneo - Campari.

MASSERONI (4-2-3-1): Federighi 7, Colombo 6.5 (38’ st Valente G. sv), Carrer 7, Sandonati 6.5, Tagliabue 6, Lapiccirella 6, Palomba 6 (29’ st Salemi sv), Valente C. 6 (15’ st Giuliani 6), Puccetti 6 (29’ st Bellandi Federico sv), Wade 6.5, Goldoni 6 (15’ st Checcacci 6.5). A disp. Sala, Moscheo, Sotelo, Conticelli. All. Piccirillo 6.5. Dir. Bottaro - Goldoni.

ARBITRO: Valsecchi di Milano 6.

AMMONITI: Candi (L), Folli (L), Wade (M).

LE PAGELLE

LOMBARDIA 1

Marchetti 6.5 Raramente impegnato, quando viene chiamato in causa interviene con sicurezza. Nulla può sul gol subito.

Piazza 6.5 Contiene bene gli attacchi sulla sinistra non andando quasi mai in sofferenza.

Infurna 6.5 Anche lui non concede spazi dietro e si frappone sempre con buon tempismo e la giusta decisione.

Cappello 7 È molto difficile sradicargli il pallone dai piedi perché lo controlla sempre bene. Gestisce bene diverse situazioni, anche quando è pressato.

19' st Corrino 6.5 Dà nuova vivacità sulla trequarti ed entra nell'azione del secondo gol.

Trovati 7 Forma con Giussani una coppia collaudata Presidia bene l'area di rigore e non si fa mai sorprendere.

Giussani 7 È sempre posizionato nel modo corretto ed è concentrato in marcatura. Si fa notare anche per una buona punizione respinta in calcio d'angolo dal portiere ospite.

Folli 8 Nel primo tempo segna un gol fatto di rapidità e tecnica. Nella ripresa percuote con insistenza la fascia sinistra e si rende diverse volte pericoloso.

Pasetto 7.5 Partita di qualità e quantità, infatti dà un prezioso contributo sia in costruzione che in interdizione. Macina tanti chilometri e compie quasi sempre la scelta giusta. Peccato per il rigore sbagliato.

Lacinej 8 Serve l'assist per il primo gol dando una bella palla in profondità e realizza la seconda rete con una buona conclusione sul primo palo. Inoltre cerca sempre di essere un punto di riferimento davanti e di tenere impegnata la difesa avversaria.

Candi 7 Il suo rendimento cresce nella ripresa. Dà qualità alla manovra e in alcune occasioni abbassa la sua posizione per avviare l'azione.

Casellato 6.5 Quando viene lanciato è molto difficile stare al suo passo. Ha una buona occasione, ma dopo uno scatto felino arriva stanco al momento della conclusione.

15' st Falciola 6 Prova a dare maggior peso all'attacco, ma non riesce ad avere occasioni per rendersi pericoloso.

All. Giglio 7 Prosegue l'ottimo campionato della sua squadra. Grazie a una ripresa molto convincente vince questo scontro diretto. Va per la prima volta in svantaggio, ma ribalta bene la partita. Il Lombardia Uno è solido e anche la fase di possesso dà riscontri positivi.





I ragazzi a disposizione di Giglio

MASSERONI

Federighi 7 Para un rigore tuffandosi bene sulla sua sinistra e sventa delle conclusioni insidiose di Folli.

Colombo 6.5 Ha il difficile compito di contenere Folli e prova a tenere botta. Quando si propone in avanti lo fa con qualità e nel finale aumenta la sua spinta per dare manforte alla fase offensiva (38' st Valente G. sv).

Carrer 7 Inizia molto bene la partita, fornendo un buon cross per Puccetti e segnando con una stupenda conclusione di mancino. Nel prosieguo dell'incontro si vede meno in avanti, ma concede poco dietro.

Sandonati 6.5 Tanti palloni passano dai suoi piedi, dà ritmo e qualità alla manovra e svolge un buon lavoro anche in fase di non possesso.

Tagliabue 6 Arginare Lacinej è molto difficile, qualche volta perde dei duelli, ma è anche autore di buone chiusure.

Lapiccirella 6 Alterna dei buoni interventi a qualche disattenzione. Nel complesso tiene botta abbastanza bene.

Palomba 6 Prova qualche sgasata sulla destra, ma viene ben contenuto e fatica un po' a incidere negli ultimi metri (29' st Salemi sv).

Valente C. 6 Gioca in modo abbastanza ordinato e fa anche da filtro. Offre un discreto contributo in entrambe le fasi.

15' st Giuliani 6 Fatica a smarcarsi e quindi non riceve molti palloni. Cerca comunque di dare il suo apporto.

Puccetti 6 Nella prima occasione della partita si fa trovare bene in area di rigore, ma non riesce a dare la giusta potenza al suo colpo di testa. Per il resto viene marcato con attenzione ed è ben contenuto (29' st Bellandi Federico sv).

Wade 6.5 Si muove bene sulla trequarti e anche quando parte da dietro si fa apprezzare per dei buoni strappi. Nel finale del primo tempo va vicino al gol con un tiro dal limite dell'area.

Goldoni 6 Dialoga bene con i compagni, ma oggi non ha particolari spunti e non si rende pericoloso.

15' st Checcacci 6.5 Entra con grande determinazione, si conquista qualche punizione e prova a dare una scossa alla squadra.

All. Piccirillo 6.5 La sua squadra gioca un buon primo tempo, ma cala nella ripresa. Immediata la reazione al secondo gol subito, ma gli attacchi nel finale non producono gli esiti sperati. Seconda sconfitta negli scontri diretti, ma non mancano le buone indicazioni.

L'undici titolare scelto da Piccirillo

ARBITRO



Valsecchi di Milano 6 Buona la sua direzione nel primo tempo, mentre nella ripresa va un po' in confusione. Probabilmente c'era un rigore in favore del Lombardia Uno per un fallo che valuta fuori area.