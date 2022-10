Entra ad inizio secondo tempo e dopo appena trenta secondi mette il sigillo decisivo

Il Villa Valle riscatta la sconfitta della settimana precedente battendo per 2 a 1 i padroni di casa della Tritium. Gli ospiti aprono le danze dopo appena tre minuti grazie ad una rete del bomber Perucchini, poi subiscono il pareggio grazie ad una bella spizzata di Pirola. Nel secondo tempo mister Rossoni mischia le carte in tavola e dopo appena trenta secondi Cornago segnata la rete della vittoria. Sfortunata la Tritium che non concretizza a dovere le ripartenze e capitan Maritato colpisce una traversa su punizione nel finale, il Villa Valle gestisce bene e si rende pericolosa, ma nessuna delle due compagini trova altri goal.

PARTENZA COL BOTTO

Il tecnico Saragozza, allenatore dei padroni di casa della Tritium, alla ricerca di punti, schiera i propri ragazzi con un 4-3-3, puntando sulla qualità di Pirola in formato mezzala e degli esterni Dendena e Ronchi. Rossoni del Villa Valle risponde con un 3-5-2 con Pozzi e Perucchini come vertici offensivi. Dopo appena tre minuti di gioco il Villa Valle passa in vantaggio proprio grazie ad un diagonale secco di Perucchini, il numero 9 degli ospiti si libera benissimo dalla marcatura dei difensori avversari e all'altezza dello spigolo dell'area calcia di destro; non può nulla l'estremo difensore Nikolli. La partita però è appena cominciata e la Tritium reagisce subito creando sugli esterni con azioni personali di Ronchi e palloni nello spazio per Dendena.

Durante un assedio dei padroni di casa, il portiere Nikolli si complica in un disimpegno, perde palla, ma riesce a rimediare all'errore che avrebbe fatto raddoppiare gli ospiti. Al 26° minuto un cross dalla trequarti di capitan Maritato pesca perfettamente Pirola che spizza il pallone verso la porta, accarezza il palo e gonfia la rete: uno a uno, palla al centro.

L'arbitro nel finale del primo tempo è costretto ad ammonire per diversi falli, infatti l'unico modo per stroncare le continue ripartenze i difensori sono costretti a spendere il jolly.

TRITIUM: Da sinistra a destra Mattia Maritato, Marco Pirola e Nicolò Leonetti

DATEMI 30 SECONDI...

Rossoni effettua subito dei cambi che ripagano la fiducia. Dopo appena trenta secondi il neoentrato Cornago calcia dal limite dell'area e riporta in vantaggio i suoi, non impeccabile Nikolli tra i pali, che però si riscatta pochi minuti dopo con una bella parata su Pozzi. Inizia la girandola dei cambi e l'intensità aumenta sempre di più, una delle occasioni più grandi passa tra i piedi di Settino, che soffia palla ai centrocampisti del Villa Valle, riparte bene, ma perde lucidità negli ultimi metri e sbaglia un passaggio semplice. Gli ospiti hanno diverse occasioni per chiudere la partita, ma il centrale della Tritium, Leonetti sfodera ottimi interventi e mantiene accesa la speranza. Al venticinquesimo Maritato si incarica di battere una punizione al limite dell'area, traversa piena a dimostrazione della giornata sfortunata per i padroni di casa. Il Villa Valle gioca bene con il tempo e con Pozzi che guadagna di continuo falli e crea diverse occasioni sia personali sia per i compagni, ma che non vengono concretizzate a dovere.

TABELLINO

TRITIUM-VILLA VALLE 1-2

RETI: 3' pt Perucchini (V); 26' pt Pirola (T); 1' st Cornago (V)

TRITIUM (4-3-3): Nikolli 6, Mazzucchetti 6, Maritato 7, Cremonesi 6 (29' st Donadoni sv), Leonetti 7, Consonni 6.5, Dendena 6.5 (12' st Lo Russo 6.5), Settino 6.5, Amoruso 6.5 (18' st Xheraj 6), Pirola 7 (18' st Damico 6), Ronchi 6.5 (31' st Treviso sv). A disp. Riva, Bovolato, Pettinato. All. Saragozza 6.5 . Dir. Donadoni.

VILLA VALLE (3-5-2): Bonetti 6, Merla 6 (1' st Mazzoleni Ferracini 6.5), Facchinetti 6.5, Paris 6, Hallva 6.5, Zinoun 6 (1' st Cornago 8), Gasparini 6.5 (32' st Asiatico sv), Gotti 6.5 (23' st Zanisi 6.5), Perucchini 7.5 (28' st Alborghetti 6.5), Pozzi 7.5 (38' st Mazzoleni sv), Arioli 6.5 (11' st Teli 6). A disp. . All. Rossoni 7. Dir. Bettinelli - Rocchetti.

ARBITRO: Brevi di Bergamo 6

AMMONITI: Nikkoli (T), Mazzucchetti (T), Ronchi (T), Merla (V), Facchinetti (V), Zinoun (V), Gasparini (V), Pozzi (V), Mazzoleni Ferracini (V)

LE PAGELLE

TRITIUM

Nikkoli 6 Insicuro e sul secondo goal poteva fare di più, prende un ammonizione per proteste nel primo tempo dopo essersi complicato una giocata semplice.

Mazzucchetti 6 Contiene al meglio delle sue possibilità le discese del Villa Valle, ma riparte poche volte.

Maritato 7 Gioca bene e nel finale colpisce pure la traversa su punizione. L'assist per il goal di Pirola è un suo lancio dalla trequarti.

Cremonesi 6 In mezzo al campo fatica a ripartire nonostante recuperi molti palloni.

Leonetti 7 Impeccabile in marcatura contro ottimi avversari, salva la squadra in diverse occasioni.

Consonni 6.5 Svolge un'ottima partita, peccato per qualche insicurezza nello spazzare la palla.

Dendena 6.5 Parte bene e più volte è libero, ma non sfrutta a dovere le opportunità.

12' st Lo Russo 6.5 Ha un buonissimo impatto, prova sempre la giocata e spesso la trova.

Settino 6.5 Lotta a centrocampo e prova a mettere ordine. Ha ottimi spunti in ripartenza.

Amoruso 6.5 Si muove bene e pressa tanto.

18' st Xheraj 6 Fa a sportellate con gli avversari e lotta fino all'ultimo.

Pirola 7 Prova di qualità in cui trova il goal con un colpo di testa preciso.

18' st Damico 6 Non entra nel vivo del match, ma smista bene un paio di palloni.

Ronchi 6.5 In velocità è insidioso e più volte riesce ad arrivare sul fondo e a crearsi occasioni personali.

All. Saragozza 6.5 Imposta al meglio la partita e i cambi portano vivacità al gioco.

VILLA VALLE

Bonetti 6 Sicuro nelle uscite e dà sicurezza ai compagni.

Merla 6 Spinge poco e soffre le accelerazioni di Ronchi.

1' st Mazzoleni Ferracini 6.5 Difende bene e fa ottimi uscite palla al piede.

Facchinetti 6.5 Sicuro negli interventi e non sbaglia nulla in impostazione.

Paris 6 Riparte bene e detta i ritmi in fase di possesso.

Hallva 6.5 Attento in fase difensiva e concede poco ad Amoruso.

Zinoun 6 Prende un giallo inutile e rischia in più occasioni di essere espulso.

1' st Cornago 8 Entra e segna subito, poi diventa fondamentale in fase difensiva.

Gasparini 6.5 Prova a puntare in velocità e ricopre bene le due fasi.

Gotti 6.5 Tutti i suoi calci piazzati sono pericolosi e in mezzo al campo porta qualità al gioco.

23' st Zanisi 6.5 Anche se gioca poco smista bene i palloni che arrivano.

Perucchini 7.5 Oltre alla rete fa un ottimo lavoro di sponda e lavora tanto per la squadra.

28' st Alborghetti 6.5 Pressa, ma non gioca molti palloni.

Pozzi 7.5 Uno dei migliori tra i suoi, prende molti falli e porta quasi sempre in superiorità numerica i suoi.

Arioli 6.5 Sale molto e annulla le discese avversarie.

11' st Teli 6 Sembra un po' fuori dal gioco.

All. Rossoni 7 Azzecca il cambio e gestisce molto bene i suoi giocatori.