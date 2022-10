L'Enotria vince e gioca bene: decisivi i gol di Raschellà e Pertegato

Un Enotria in cerca di punti dopo le sconfitte contro Ausonia e Cimiano, ospita la Luisiana, una squadra in fiducia dopo la bella vittoria sul Segrate. I padroni di casa, con anche tutti i favori del pronostico, sono chiamati alla vittoria per riavvicinarsi alle zone calde della classifica: nonostante un inizio scoppiettante però, il punteggio rimane bloccato sullo 0-0 fino al 29' del secondo tempo, quando una giocata di Raschellà scaccia via tutte le paure di non riuscire a portare a casa la vittoria. Nel finale arriva anche il meritato raddoppio firmato Pertegato, che appoggia in rete indisturbato il gol che chiude il risultato. Enotria che sale dunque a 10 punti agganciando il Calvairate e il Villa e accorciando sul Cimiano, uscito sconfitto dal campo del Fanfulla. Luisiana invece che resta a quota 6.

NON SI SBLOCCA

Un primo tempo vivace e ben giocato da parte dell’Enotria non è bastato a sbloccare il risultato: nonostante le numerose occasioni create, infatti, la difesa ospite ha tremato ma senza mai cedere al forcing rossoblù, grazie anche ad un ispirato Monti tra i pali dei nerazzurri. La prima occasione per l’Enotria arriva dopo appena tre giri d’orologio: bella apertura di Bagnoli con l’esterno destro verso Agogliati largo sulla sinistra, che poi è bravo a rientrare sul destro e a liberare una potente conclusione verso il secondo palo intercettata però da Monti. Sul calcio d’angolo nato da questa situazione ecco che arriva un’altra chance: corner ben battuto che arriva sulla testa di Tretola che impatta bene ma il suo tentativo si stampa sulla traversa. Passano 10 minuti ed ecco subito un'altra grande occasione da gol, sempre dalla corsia mancina: apertura di Raschellà verso Agogliati, che premia la sovrapposizione di Tretola che si presenta in area di rigore con un mancino ad incrociare, ma Monti gli nega la gioia del gol con un bel riflesso. La gara prosegue per tutto il primo tempo a ritmi altissimi e con lo stesso copione: attacchi continui e ripetuti dell'Enotria contro una difesa che sembra insuperabile della Luisiana. Al 22' ennesima palla gol dalla sinistra: filtrante di Passerini a premiare l'inserimento di La Mola che una volta sul fondo riesce a mettere in mezzo un cross basso e teso sul quale arriva il colpo a botta sicura di Agogliati; sembrava tutto fatto per il gol del vantaggio ma Monti abbassa nuovamente la saracinesca deviando in calcio d'angolo. Passano pochi minuti ed ecco la quarta chiara occasione per i milanesi, ancora dalla sinistra e ancora palla in mezzo messa dal fondo a premiare il movimento di Passerini che da buona posizione colpisce in pieno il palo. Tante occasioni ma nessun gol, termina dunque 0-0 la prima frazione di gioco.

FINALMENTE IL GOL

La partita riprende sulla falsariga del primo tempo: un'Enotria molto propositiva e una Luisiana attendista e contropiedista. Come ad inizio gara, le occasioni per i rossoblù non tardano ad arrivare: al 6' infatti subito una grande giocata di Raschellà che trova un imbucata geniale per La Mola che con il sinistro però non riesce a superare uno strepitoso Monti. Passano pochi minuti ed ecco subito un'altra grande giocata, questa volta del neo entrato Scartinelli, che trova una grande serpentina in mezzo a diversi avversari che gli permette di liberarsi al tiro, ma anche per lui la via del gol viene negata da un'ottima parata di Monti. Altri 3 minuti sul cronometro e arriva quella che è probabilmente l'azione più incredibile della gara: altra incursione centrale, questa volta di Raschellà che riesce a liberare un gran destro dal limite dell'area trovando l'ennesima risposta di Monti; sulla ribattuta arriva poi Agogliati, che colpisce a botta sicura trovando però un clamoroso salvataggio in spaccata da parte di Cornalba, che viene giustamente acclamato come se avesse segnato, perché ha di fatto salvato i suoi da un gol certo. L'Enotria non si da per vinta e continua ad insistere e a creare occasioni, sfiorando nuovamente il gol prima con Paudice, che raccoglie un grande assist di Tretola ma trova davanti a sé ancora una volta uno straordinario Monti, e poi con lo stesso Tretola, che calcia di poco alto dopo una grande verticalizzazione di La Mola. La Luisiana dal canto suo, prova a sfruttare le ripartenze: una grande chance per i nerazzurri arriva al 23' con Giubelli che con un sinistro ad incrociare finito largo di pochissimo mette paura alla porta difesa da Giardino. Al 24' poi la possibile svolta: contatto in area tra Cornalba e Agogliati, con l'11 rossoblù che finisce a terra. L'arbitro non ha dubbi e assegna il tiro dagli 11 metri. Dal dischetto si presenta proprio Agogliati che però calcia fuori e spreca così una grande occasione. La porta per l'Enotria sembra stregata, ma nonostante ciò la squadra di Catera continua a giocare ad alti ritmi, anche grazie ai buoni ingressi di tutti i subentrati. Il tanto atteso gol del vantaggio arriva al 29' ed è una vera e propria liberazione per i padroni di casa: cross dalla trequarti di Tretola che pesca la testa di Raschellà che arriva in anticipo rispetto a Monti e riesce quindi a superarlo con questo tocco intelligente, che gli permette di ritrovarsi da solo con la porta sguarnita. Il gol del numero 10 fa esplodere completamente la tribuna dei tifosi di casa, che per tutta la durata della partita sono stati il cosiddetto "dodicesimo uomo in campo" con tutto il calore e sostegno trasmesso alla squadra. Sull'onda dell'entusiasmo al 37' arriva anche il meritato raddoppio: giocata personale di Scartinelli che parte da centrocampo per poi superare in velocità un difensore e mettere a sedere il portiere con una finta; arriva quindi poi l'appoggio a porta sguarnita sul quale c'è il tocco finale di Pertegato, che per non rischiare aggiusta la traiettoria con un tap-in da pochi passi. La Luisiana sfiora poi il gol della bandiera in pieno recupero con un bel destro di Musicco. Enotria invece che sempre nei minuti di extra time va vicina al tris prima con Mola, sinistro ben intercettato da Monti, e poi con Agnelli che cerca la gloria personale con un gran destro dalla distanza. Termina dunque 2-0, Enotria che trova meritatamente la vittoria e che torna a fare 3 punti. Domenica prossima i rossoblù ospiteranno il Segrate, per cercare di dare continuità al risultato di oggi.

IL TABELLINO

ENOTRIA-LUISIANA 2-0

RETI: 29' st Raschella (E), 37' st Pertegato (E).

ENOTRIA (4-3-3): Giardino 6.5, Ghiringhelli 6.5 (16' st Fontanesi 6.5), Tretola 7.5, Bagnoli 7, Boccadoro 6.5, Maderna 6.5, Paudice 6.5 (19' st Pertegato 7), La Mola 7 (39' st Agnelli sv), Passerini 6.5 (7' st Scartinelli 7), Raschella 8, Agogliati 7 (39' st Mola sv). A disp. Negrini, Papa, Caputo, Broqaj. All. Catera 7.

LUISIANA (4-3-3): Monti 8, Cornalba Filippo 7 (42' st Bonisoli sv), Valcarenghi 6.5, Sperolini 6 (7' st Valcarenghi 6.5), Ladina 6.5, Raimondi 6.5, Ogliari 6, Parrinello 6 (36' st Musicco sv), Zecchi 6, Cicchetti 6, Marturini 6.5 (16' st Giubelli 6). A disp. Padovese, Scire, Montagna, Bressani, De Fusco. All. Gandolfi 6.

ARBITRO: Calò di Cinisello Balsamo 7.

LE PAGELLE (in aggiornamento...)