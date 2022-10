Sindila affonda un buon Pozzo, i rossoneri restano primi a punteggio pieno

Con fatica e senza brillare particolarmente, ma la Cbs si porta a casa 3 punti e conserva la vetta del girone D a punteggio pieno e a pari punti con la Sisport. A farne le spese è un Pozzomaina apprezzabile ma poco cinico, che viene punito dalla zampata di Sindila e incassa la quarta sconfitta stagionale.

LA PARTITA

Carlo Barberis schiera la sua squadra con il 4-4-2: in porta c'è Truzzi, al centro della difesa agiscono Malaussena e Falcone, mentre i terzini sono Improta e Masiello; Gottero e capitan Spinelli alzano la diga in mezzo, e sugli esterni sfrecciano Mennuti e Sarkis; il tandem offensivo è composto da Aimetti e Sindila. Mimmo Giangreco risponde con il 3-5-2: Corigliano tra i pali, terzetto difensivo formato da Thaci, Scognamiglio e Dalla Rizzarda; Caputo e Brena agiscono da esterni a tutta fascia, De Palma a comando delle operazioni in mezzo al campo con ai suoi lati Comoli e capitan Craciun; in attacco Pastore e Trabuio. La Cbs parte bene, e già al 2' sfiora il vantaggio: buona azione corale che porta Mennuti a crossare rasoterra da destra, Sarkis si fa trovare pronto con l'inserimento sul versante opposto ma la sua conclusione si stampa sul palo a portiere battuto. Al 5' spingono ancora i padroni di casa, Sindila ci prova dal limite ma trova la buona opposizione di Corigliano, che si supera anche al 18' sul tiro ravvicinato di Sarkis. Il Pozzo è vivo e tenta di reagire, sbagliando però sempre la scelta nell'ultimo passaggio. I rossoneri arrivano invece con più facilità al tiro, e confezionano due buone chances in 3': al 24' Gottero calcia da fuori area, la palla arriva ad Aimetti che prova con un destro troppo centrale e Corigliano risponde ancora presente, ma il gioco era comunque fermo per fuorigioco del numero 9; al 27' ancora Aimetti pericoloso con un pallonetto da fuori area, ma il palo (il secondo di giornata) salva l'estremo difensore ospite. Al 28' arriva la migliore occasione per il Pozzo: Trabuio la mette in mezzo da destra, la difesa di casa libera sui piedi di Pastore che ci prova in acrobazia, Truzzi è attento e sventa la minaccia. Poco dopo la mezz'ora ecco il vantaggio della Cbs: sugli sviluppi di un corner di Sarkis la sfera arriva al limite a Sindila, il numero 11 effettua un tiro non forte ma angolato che non lascia scampo a Corigliano, è 1-0.

Ad inizio ripresa Barberis sostituisce i terzini (fuori Improta e Masiello, dentro Garassino e Lombardo) e scambia la posizione degli esterni, con Sarkis che passa a sinistra e Mennuti a destra. Giangreco invece rafforza la mediana inserendo Steri e Canuti per Comoli e un acciaccato De Palma. Il più pericoloso dei padroni di casa si conferma Sindila, che al 18' si gira e calcia dal limite, ma Corigliano è attento; al 25' invece Dalla Rizzarda sbaglia il rilancio e favorisce il recupero di Sarkis, che guadagna il fondo e mette in mezzo per Aimetti: tentativo in sforbiciata del numero 9 che si spegne sul fondo non di molto. Con l'ingresso di Arcilasco per Dalla Rizzarda gli ospiti cambiano modulo passando al 4-3-3, e gli effetti si vedono: al 28' Trabuio svetta sulla bella punizione da destra di Canuti, ma il colpo di testa del numero 9 termina docile tra le braccia di Truzzi; al 38' è sempre Trabuio a ricevere l'appoggio di Chiesa, destro del limite dell'area dell'attaccante che termina alto di non molto sopra la traversa. L'ultima emozione la regala Spinelli con una punizione che termina a lato, poi al triplice fischio i rossoneri possono esultare. Il tecnico di casa Barberis si tiene stretto il risultato, consapevole però che servirà di più a livello di prestazione nell'insidiosa trasferta del prossimo turno in casa della Fortitudo; Giangreco invece può sorridere per la prova dei suoi ragazzi, che dovranno però essere più cinici la prossima settimana in casa contro la Novese.

IL TABELLINO

CBS-POZZOMAINA 1-0

RETI: 31' Sindila (C).

CBS (4-4-2): Truzzi 6, Improta 6 (1' st Lombardi 6.5), Masiello 6 (1' st Garassino 6.5), Falcone 6.5, Malaussena 6.5, Gottero 6, Mennuti 6.5, Spinelli 7, Aimetti 6.5, Sarkis 6.5 (28' st Calderini 6), Sindila 7.5. A disp. Benso, Burca, Mitini, Muscato. All. Barberis C. 6.5. Dir. Bottaro - Di Gregorio.

POZZOMAINA (3-5-2): Corigliano 7, Dalla Rizzarda 6.5 (27' st Arcilasco 6.5), Brena 6.5, De Palma 6 (6' st Canuti 6.5), Thaci 6.5, Scognamiglio 6.5, Caputo 6.5 (14' st D'Amato 6), Comoli 6 (6' st Steri 6), Trabuio 6.5, Craciun 6.5, Pastore 6 (13' st Chiesa 6). A disp. Lusso, De Grazia, Roma, Porcilescu. All. Giangreco 6.5. Dir. Abbracciavento.

ARBITRO: Spirlì di Torino 6.

AMMONITI: 39' st Brena (P).

LE PAGELLE

CBS

Truzzi 6 Poco impegnato, quando succede risponde presente e blinda la porta. Si distende bene sull'acrobazia di Pastore.

Improta 6 Senza infamia e senza lode, non si nota molto in fase di spinta e dietro contiene abbastanza bene Pastore.

1' st Lombardi 6.5 Più intraprendente, cerca di sovrapporsi quando Sarkis si accentra e fa buona guardia in difesa.

Masiello 6 Un paio di uscite offensive imprecise, uno dei pochi pericoli di marca ospite nasce dalla sua parte con il cross di Trabuio.

1' st Garassino 6.5 Molto solido in fase di contenimento, non rischia nulla e cerca spesso il suggerimento in profondità.

Falcone 6.5 Tempestivo negli interventi, nella ripresa recupera ed esce palla al piede in proiezione offensiva servendo il subentrato Calderini.

Malaussena 6.5 Se la cava molto bene nel gioco aereo, di testa sono tutte sue. Trasmette sicurezza al reparto spazzando il più lontano possibile quando serve.

Gottero 6 Alterna buone giocate e recuperi difensivi ad alcune amnesie che rischiano di innescare le ripartenze del Pozzomaina.

Mennuti 6.5 Dimostra di avere buona gamba, e dopo appena 2' serve a Sarkis un pallone che il numero 10 stampa sul palo. Corre dal primo all'ultimo minuto dando l'anima.

Spinelli 7 Mette ordine in mezzo al campo gestendo bene i tempi e fermando sul nascere molte iniziative ospiti. Ingaggia bei duelli con Craciun limitandone l'incisività.

Aimetti 6.5 Ha il fuoco dentro e lo dimostra fin da subito, prova a segnare in tutti i modi e ci va vicinissimo con un bel pallonetto da fuori area che si stampa sul palo.

Sarkis 6.5 Fermato al palo dopo 2', si conferma comunque uno dei più pericolosi tra le fila rossonere. Fallisce una buona occasione a tu per tu con Corigliano, si occupa dei piazzati da cui nasce sempre qualcosa di interessante.

28' st Calderini 6 Tenta di dialogare con Sindila, va anche al tiro in contropiede nel finale ma non ci mette abbastanza convinzione.

Sindila 7.5 Match-winner di giornata, è sempre pronto ad inserirsi e a colpire e segna un gol assolutamente meritato.

All. Barberis C. 6.5 Non è felicissimo della prestazione, ma i margini per fare bene ci sono tutti.

La Cbs di Carlo Barberis

POZZOMAINA

Corigliano 7 Nel primo tempo è decisivo su Sindila e Sarkis, salva d'istinto su Aimetti ma era fuorigioco.

Dalla Rizzarda 6.5 Un'unica sbavatura che apre la strada a Sarkis nella ripresa, per il resto fa buona guardia e cerca di innescare Brena sulla fascia.

27' st Arcilasco 6.5 Aumenta la pericolosità offensiva ospite con la sua fisicità, pericoloso anche sulle palle alte.

Brena 6.5 Parte in sordina andando un po' in difficoltà contro Mennuti, cresce alla distanza nella ripresa.

De Palma 6 Un infortunio lo limita un po' rendendolo meno efficace e preciso, lascia il campo dolorante ad inizio ripresa.

6' st Canuti 6.5 Dimostra di avere un bel piede proponendo qualche bel traversone in mezzo per Trabuio.

Thaci 6.5 Buona prova come braccetto destro della difesa a 3, si dimostra solido e non commette errori.

Scognamiglio 6.5 Non fa rimpiangere l'infortunato Roma e guida bene il reparto ostentando sicurezza.

Caputo 6.5 Vivace sull'out di destra, mette in difficoltà Masiello e si sacrifica anche in fase difensiva. Esce per infortunio.

14' st D'Amato 6 Meno intraprendente del compagno, porta comunque a casa la pagnotta fermando alcune incursioni rossonere nel finale.

Comoli 6 Cerca di portare ordine in mediana e prova a fare da raccordo con la fase offensiva tentando qualche inserimento.

6' st Steri 6 Cerca di dialogare con Craciun e di proporsi in fase offensiva.

Trabuio 6.5 Ci mette tanto, tantissimo impegno e altrettanta corsa. Regge sulle sue spalle il peso dell'attacco lottando su ogni pallone contro i centrali rossoneri, gli capitano due occasioni ma non le sfrutta al meglio.

Craciun 6.5 È l'elemento con il maggior tasso tecnico in mediana e cerca di farsi valere, ma viene spesso fermato da Spinelli.

Pastore 6 Combattivo, ci prova in acrobazia ma Truzzi gli sbarra la porta.

13' st Chiesa 6 Un paio di spunti interessanti, serve un buon pallone a Trabuio che calcia alto.

All. Giangreco 6.5 Come già successo nei turni precedenti, i suoi ragazzi mettono in campo una buona prestazione senza però raccoglierne i frutti. Dopo un calendario non facile, arriveranno le occasioni per conquistare punti importanti.

La squadra di Mimmo Giangreco