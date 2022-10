Tripudio Beppe Viola, arrivano i primi tre punti, Capitan Ceraudo è l'eroe di giornata

Eccoli i primi 3 punti del Beppe Viola, è vittoria contro l'Asca. Un 2-1 di sofferenza per la squadra di Luigi Caldarella, che rispetto agli avversari gioca meno bene, ma ha saputo sfruttare al meglio le disattenzione avversarie e ha punirle con due gol: primo successo per i bianco azzurri e la classifica inizia a smuoversi.

Simone Ceraudo, il Capitano match winner regala i primi tre punti ai suoi



Ceraudo da fuori, Armano è chirurgico. Gara che si sblocca già nei primi minuti, con il Beppe Viola che comincia meglio rispetto agli avversari e trova meritatamente la rete del vantaggio con il suo capitano, Simone Ceraudo, che da fuori area riceve palla e di interno destro disegna una traiettoria a effetto che, grazie alla complicità di Jacopo Albertini (non era posizionato benissimo), termina in rete e porta in vantaggio i suoi. Dopo il gol, reagisce ottimamente l'Asca di Riccardo Ficalbi, che inizia a macinare gioco e a rendersi pericoloso, e infatti, riesce ad agguantare il pari con Tommaso Armano, che in area di rigore riceve lo scarico sulla destra, e, dopo aver attivato il mirino, la incrocia e pesca l'angolino lontano, imprendibile per Pellegrino, è 1-1.

Ceraudo trascinatore, rammarico Asca. Nella ripresa è ancora il Beppe Viola a trovare la via del gol, ancora con Capitan Ceraudo, che, con un pizzico di fortuna e di sregolatezza porta in vantaggio i suoi: punizione nella metà capo difensiva per i bianco azzurri, sulla palla ci va il subentrato Simone Cileone che calcia potente, e il suo Capitano decide di crederci su quella palla, allunga il piede e colpisce la palla quel poco che basta per gonfiare la rete. Da qui in avanti ci sarà da soffrire per i ragazzi di Caldarella che subiscono le avanzate dell'Asca, che però è poco finisco sotto porta: i ragazzi di Ficalbi hanno avuto un buon numero di occasioni, ma non le hanno sfruttate a dovere; clamorose sono state le due palle avute tra i piedi di Arxhej Bafti, che, sempre da solo di fronte al portiere, sbaglia clamorosamente spendendo la sfera fuori, ma anche quella capitata ad Alessio Arimburgo, che, su una palla illuminante di Jacopo Fracchia che lo mette a tu per tu con Pellegrino, sbaglia tirando addosso alla saracinesca. Nonostante tutte queste palle avute l'Asca non l'ha buttata dentro, e a festeggiare sono i ragazzi di Caldarella, che comunque hanno dimostrato di saper lottare e di saper tenere fino alla fine, e proprio alla fine, il risultato è arrivato, è TRIPUDIO BEPPE VIOLA.

IL TABELLINO

BEPPE VIOLA-ASCA 2-1

RETI (1-0, 1-1, 2-1): 7' Ceraudo (B), 16' Armano (A), 8' st Ceraudo (B).

BEPPE VIOLA (4-4-2): Pellegrino 6.5, Di Grazia 6, Gulino 6 (20' st Lacava 6), Puttomati 6.5, Misul 7, Merola 6 (37' Cileone 6.5), Ceraudo 7.5, Barutti Ludovico 6.5, Piraneo 6.5, Netti 6, Della Porta 6.5. A disp. Laporta, Cannata, Massaro. Dir. Meli.

ASCA (3-5-2): Albertini 6.5, Raviolo 6, Bongioanni 6.5, Croitoru 6, Fracchia 7, Colonna 6, Bafti 6 (31' st Bussa sv), Armano 7, Arimburgo 6.5, Robbia 6 (31' st Ferrucci sv), Guerrieri 6 (20' st Bianco 6). A disp. Colombo, Traverso, Cavallero, Lila. All. Ficalbi 6.5. Dir. Ranzato.

ARBITRO: Nigro di Torino 6.

AMMONITI: 9' st Bafti (A), 40' st Bussa (A).

LE PAGELLE



BEPPE VIOLA



I ragazzi di Luigi Caldarella

Pellegrino 6.5 Incolpevole sul gol subito, per il resto fa anche delle belle parte che tengono a galla i suoi, è stato un fattore per la vittoria della sua squadra.

Di Grazia 6 All'inizio soffre un po' le avanzate di Colonna, poi è bravo a contenerlo e da quella parte nona arrivano problemi.

Gulino 6 A differenza del suo compagno di fasce, qualche difficoltà in più ce l'ha, Bafti più di una volta gli è andato via e l'assist per Armano arriva proprio da quella fascia.

20' st Lacava 6 Messo punta, si fa servire in profondità dove ogni tanto si rende pericoloso facendosi lanciare verso la porta.

Puttomati 6.5 Lotta continuamente in mezzo al campo, ci prova sia ogni contrasto senza mai levare il piede, prova parecchio convincente la sua.

Misul 7 In difesa è monumentale, difficilmente si fa saltare, pericoloso anche nelle palle aeree dove i suoi compagni lo cercano continuamente. Abilissimo a guidare ottimamente tutto il reparto difensivo che Los segue per filo e per segno.

Merola 6 Non gioca neanche tutto il primo tempo, è costretto a uscire per un infortunio, ma prima stava reggendo bene il muro con il suo compagno di reparto.

37'Cileone 6.5 Non fa rimpiangere Merola, è autore di una grande prova, tra l'altro la punizione da cui nasce il raddoppio del Beppe Viola la batte lui.

Ceraudo 7.5 MVP. Due gol pesantissimi, da vero capitano si carica la sua squadra sulle spalle e la porta in alto, è lui che regala i primi 3 punti al Beppe Viola, LEADER.

Barutti Ludovico 6.5 Recupera una quantità spropositata di palloni, è da ogni parte in mezzo al campo, è sempre pronto a mordere sulle caviglie avversarie, un vero mastino.

Piraneo 6.5 Più appariscente nella seconda frazione di gioco, dove riesce a superare qualche volta il suo uomo, anche in difesa dà una grossa mano, capisce il momento di bisogno per la squadra. eluì non esita ad aiutarla.

Netti 6 Poco attivo alla manovra offensiva dei suoi, si fa vedere poco e infatti riceve pochi palloni.

Della Porta 6.5 Schierato inizialmente come esterno di centrocampo dove però non rende più di tanto, nella ripresa viene arretrato. terzino e non si fa dispiacere per la sua fase difensiva dove p sempre attento e vigile su ogni pallone.

ASCA



I ragazzi di Riccardo Ficalbi