Le migliori difese del primo quarto di stagione: domina il Chisola

Quasi un quarto di stagione se n'è andato, è tempo di dare un'occhiata alle prime statistiche. Sorpresa Sisport!

LE MIGLIORI DIFESE

CHISOLA • 1 RETE SUBITA

Luca Bruno, portiere del Chisola di Fabio Moschini

Moschini ha cambiato alcune pedine, ma il copione è lo stesso. La Corazzata di Vinovo è pronta a scrivere una nuova pagina di storia. Dopo 6 giornate il dato fondamentale è quello che riguarda porta e difesa. Partite e campionati si vincono grazie alla fase offensiva e ai vari bomber che gonfiano le reti, ma spesso la differenza la fanno le difese.

Nelle vittorie del Chisola di Moschini, l'unico gol subito è per merito dell'Area Calcio, che passa in vantaggio con Gjorgiev nel primo tempo. Nella ripresa Marmo, Ferrazza e Luxardo la ribaltano (3-1). L'alternanza tra i pali c'è sempre: Bruno-Cruto. Il primo è per clean sheet il primo in classifica per tutte le categorie. In difesa c'è la new entry Bruscolini, ex Mirafiori. Restano i due capisaldi Tarucco e Ghione, condottieri nella scorsa stagione da campioni. Moschini migliora sempre di più, un dato chiaro è che nei big match non subisce reti. Contro il Pinerolo alla seconda uscita stagionale, vince 0-1. Stesso risultato, sempre in trasferta, contro il Cuneo Olmo. Prossimo scontro tutto da vedere: c'è il Bra da affrontare in quel di Vinovo.

SISPORT • 3 RETI SUBITE

Lorenzo Rossetti, difensore della Sisport di Davide Borin

La grande sorpresa. I bianconeri ormai sono lontanamente riconosciuti come una neo promossa. La formazione allenata da Borin si è inserita alla grande nel campionato Regionale. Attualmente ha già raggiunto grandi traguardi, l'attaccante Leone è in vetta alla classifica marcatori con 11 reti, insegue Nicolello (Biellese) con 9 gol all'attivo. Oltre alle numerose reti fatte di collettivo, la Sisport vanta un altro dato confortante, quelle subite. Solamente 3 fin qui.

I bianconeri sono in vetta a punteggio pieno come il Chisola (girone diverso). I tre gol subiti arrivano tutti in fila: contro il Pozzomaina (terza giornata), poi contro l'Asti in una goleada che ha del clamoroso ed infine contro la Novese bel 2-1 casalingo alla quinta uscita stagionale. Licauli tra i pali raccoglie 3 clean sheet, uno in meno di Bruno (Chisola); Lonegro invece su tre presenze due volte mantiene la porta inviolata. Merito è si dei due portieri che si alternano, ma anche della linea difensiva composta da 4 pedine che son fondamentali per la formazione bianconera di Borin. Busè a destra e Tavano a sinistra sono i due terzini, al centro ecco la coppia Rossetti-Scarpellino (come nel match contro il Pozzomaina).

Nel Girone D al momento è corsa a due per la vetta: c'è la Cbs a pari punti. La svolta? L'occhia cade alla giornata 10: Cbs-Chieri. Solamente 7 giorni dopo ecco Sisport-Cbs.

CBS / CHIERI • 4 RETI SUBITE

Francesco Massano, difensore della Cbs di Carlo Barberis

Una poltrona per due. Quella poltrona tanto contesa nella scorsa stagione tra queste due formazioni. Sempre a braccetto tutto l'anno. Dopo queste 6 giornate di campionato ecco il primo dato che mostra in parità i due reparti di Cbs e Chieri. C'è una grande differenza però: son 4 le reti subite...ma la Cbs vola a punteggio pieno insieme alla Sisport nel Girone D, mentre il Chieri sta zoppicando ed ha perso qualche punto di troppo, la formazione di Biancardi è attualmente al quinto posto in classifica.

La Cbs di Barberis segna 15 reti in più rispetto al Chieri (25 contro le sole 10 dei rossoneri). La Cbs subisce un gol al debutto contro il Cit Turin, mentre nella seconda partita ne subisce due in casa del Derthona. La quarta rete subita è per merito del Turricola (1-3). L'MVP di difesa è sicuramente il pilastro difensivo Massano.

Sul fronte Chieri invece, spicca sicuramente l'1-0 della Sisport contro la formazione di Biancardi. Nella giornata seguente termina 5-1 tra Chieri e Asti. La terza rete subita è della Novese (1-2). Sesta giornata, e quarta rete che si insacca alle spalle di Bochicchio: è il Derthona ad esultare in casa contro il Chieri (1-0). Sacco, ex Bacigalupo, è il nuovo volto in difesa per il tecnico Biancardi.

