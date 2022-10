La Castellanzese e il Lombardia Uno fanno il sorpasso: top e flop della sesta giornata dei gironi A e B

Più passano le settimane e le giornate di campionato, più si entra nel vivo. Le squadre iniziano ad avere una loro identità e un loro ruolo specifico nel campionato, con responsabilità e aspettative che ne conseguono. Un pelo prima di avventurarsi nel settimo turno, dunque, è il momento di fermarsi un attimo, per scoprire sorprese e delusioni dello scorso weekend. Ecco, dunque, i top e i flop della sesta giornata dei gironi A e B.

TOP GIRONE A

CASTELLANZESE

La squadra di Faiella è stata sensazionale. I neroverdi affrontavano la Solbiatese, che era a punteggio pieno e quindi arrivava a questa sfida con il morale a mille. I padroni di casa però non si sono fatti minimamente intimorire e hanno disputato una grande partita. Il vantaggio è arrivato al 15' con bomber Brancati che ha mostrato ancora una volta la sua balistica. Infatti il numero 9 ha segnato con un tiro al volo di destro, dopo aver controllato di petto un pallone proveniente da un cross di Cesari. Il nuovo capocannoniere del girone ha raddoppiato al 10' della ripresa con un gol di rapina di mezzo esterno. Nel finale è poi arrivato il tris locale su calcio di rigore. Il penalty è stato conquistato da Starvaggi e trasformato da Gioia.

ALCIONE

La sconfitta alla prima giornata, peraltro contro un'avversaria molto forte (la Solbiatese), è stata solo una falsa partenza. Infatti nei successivi quattro impegni (gli Orange hanno già osservato il loro turno di riposo) sono arrivate altrettante vittorie. L'ultima è arrivata sul campo del Morazzone, con l'1-2 firmato Angelo Curto. Il numero 8, infatti, è stato il grande protagonista del successo dei meneghini, segnando una doppietta nel primo tempo. Il primo gol è arrivato di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo, mentre il secondo lo ha realizzato con una conclusione da fuori area. In avvio di ripresa, i varesotti hanno accorciate le distanze su rigore con il subentrato Musso, ma questa rete non è bastata loro per evitare la sconfitta. Protagonista del successo degli ospiti è stato anche Moroni che ha parato un rigore a Mazzola nella prima frazione di gioco.



ACADEMY LEGNANO

Le prime due vittorie dei lilla sono arrivate in modo largo e la terza non ha fatto eccezione. I ragazzi di Tibaldo hanno inflitto un poker alla Ticinia, bissando quello del turno precedente con la France Sport. Gli ospiti hanno giocato molto bene nei primi venti minuti, trovando tre reti che hanno indirizzato l'incontro dalla loro parte. Il trascinatore dei milanesi è stato Lucaj che ha realizzato una tripletta in 19 minuti. Tre gol di tecnica, fame e stile che descrivono bene le qualità del numero 10. Nella ripresa è poi arrivato il quarto centro con un tiro al volo di Costantino sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

FLOP GIRONE A

SOLBIATESE

I nerazzurri sono stati perfetti fino a domenica, riuscendo a tenere lo stesso passo della Varesina. Indubbiamente contro la Castellanzese qualcosa è andato storto, anche se il risultato è anche frutto dell'ottima prestazione dei neroverdi. Adesso la squadra allenata da Di Bari è terza, è stata scavalcata dalla sua ultima avversaria ed è a -3 dalla Varesina capolista. I varesotti sono stati sottotono e hanno perso uno scontro diretto importante, ma hanno tutto per rialzare subito la testa.

TOP GIRONE B

LOMBARDIA UNO

Sabato i rossoneri erano attesi da un test importante, contro l'ex capolista del girone. I ragazzi di Giglio non hanno sbagliato neanche questo appuntamento, vincendo 2-1, per di più in rimonta. I padroni di casa sono andati sotto nel punteggio al 12' per la rete di Carrer, ma hanno reagito prontamente trovando il pareggio al 17' sull'asse Lacinej-Folli, assist del primo e gol del secondo. Nella ripresa è poi arrivata la rete del sorpasso con il numero 9 che questa volta ha vestito i panni del finalizzatore. Adesso i meneghini sono secondi a una lunghezza di distanza dall'Accademia Inter capolista.

ACCADEMIA INTER

La batosta della prima giornata con l'Aldini (4-0) sembra essere un ricordo lontano. Infatti i nerazzurri hanno conquistato 15 punti nei successivi cinque impegni, imponendosi anche 2-1 nello scontro diretto contro la Masseroni. I ragazzi di Bergomi e Chieppa hanno il miglior attacco del girone (21 gol fatti) e sabato hanno battuto 6-2 l'Arcellasco, segnando la prima rete con Di Palma dopo neanche un minuto. La doppietta di Legora e il tris di Colombo hanno poi completato l'opera, rendendo vani i sigilli ospiti di Nicoletti (uno dei cinque capocannonieri del girone) e di Molteni. Il primo posto è realtà.

Un undici titolare dell'Accademia Inter

LAINATESE

Finora i rossoblù hanno alternato sconfitte e vittorie di turno in turno. Secondo questo trend sabato sarebbe dovuto arrivare un successo, e così è stato con il 2-1 sulla Baranzatese, squadra che era davanti a loro in classifica. I locali hanno sbloccato l'incontro al 17' con il centro su punizione di Marcomin e, nel finale di partita, hanno prima pareggiato gli ospiti con Galullo, che ha segnato di testa sugli sviluppi di una punizione, e poi Caruso ha riportato la Lainatese avanti nel punteggio. I padroni di casa avrebbero potuto realizzare più gol, visto che ne hanno sbagliato uno a porta vuota e hanno preso una traversa.

La rosa della Lainatese