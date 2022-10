Segna una tripletta ed è autore del 50% dei gol stagionali della sua squadra

Halloween è sempre più vicino. Streghe, fantasmi, scheletri e zucche stanno per tornare per celebrare la notte più spaventosa dell'anno. Chi invece sta provando a terrorizzare le avversarie dell'Academy Legnano è Gabriel Lucaj. Finora il suo rendimento in campionato è stato decisamente folgorante, come quello del suo idolo Neymar, visto che ha sempre fornito prestazioni importanti ed è andato a segno in cinque partite su sei. Il bomber dei lilla ha realizzato una fantastica tripletta nella scorsa giornata, contro la Ticinia, e proverà a inserire il suo nome tra i marcatori anche nella sfida di domenica con la Rhodense.

LA SCHEDA DI GABRIEL LUCAJ

NOME : Gabriel Lucaj

: Gabriel Lucaj ANNO : 2007

: 2007 RUOLO : Prima punta, ala sinistra

: Prima punta, ala sinistra ALTEZZA : 173 cm

: 173 cm PESO : 60 kg

: 60 kg GOL : 8

: 8 CARRIERA : Dairaghese, Bustese, Castellanzese, Academy Legnano

Gabriel è al terzo anno all’Academy Legnano. Nella scorsa stagione ha realizzato 18 gol nel girone A di Under 15 Regionale. In questa è partito molto forte, non siamo neanche a 1/4 di campionato e le sue reti sono quasi la metà di quelle fatte nel 2022-2023. Questo il suo gol più bello: «Il secondo contro il Parabiago. Ho scartato un avversario e ho segnato con un tiro a incrociare, che è andato direttamente nell'angolino».

INCUBO PER GLI AVVERSARI

ll classe 2007 sta incidendo notevolmente nella squadra di Tibaldo, infatti la metà dei gol dei lilla portano la sua firma. L’ex Castellanzese è un centravanti mobile in grado di colpire gli avversari in tanti modi diversi: «I miei punti di forza sono la velocità e la capacità di saltare l’uomo, mentre devo migliorare nella resistenza e in qualche occasione devo imparare a essere meno egoista».

Anche domenica 23 ottobre, contro la Ticinia, ha impresso con forza il suo nome nell’incontro, visto che ha fatto una tripletta trascinando gli ospiti alla vittoria: «Nel primo gol ho fatto un taglio su un lancio lungo, ho controllato il pallone, ho superato un avversario prima e il portiere poi per segnare alla fine a porta vuota. Nel secondo sono andato in pressione sull’estremo difensore, che mi ha rinviato addosso e la palla è finita così in porta. Nel terzo sono stato servito con un lancio lungo e, dopo un rimbalzo del pallone, ho segnato con un pallonetto». 0-3 dopo 19 minuti e partita indirizzata. Nella ripresa l’Academy Legnano è calato un po’ l’intensità, ma ha realizzato la quarta rete con un tiro al volo di Costantino sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE A

È SOLO L'INIZIO?

Gabriel è al terzo posto nella classifica marcatori e si augura di segnare tante altre reti: «Vorrei provare a vincere il titolo di capocannoniere, mi piacerebbe fare 20-25 gol. A livello di squadra invece vogliamo concludere il campionato nella zona alta della classifica». Domenica l’Academy Legnano ospiterà la Rhodense e il bomber cercherà di prolungare le partite consecutive con almeno una sua rete (attualmente la striscia è a tre). Gli arancioneri hanno osservato il turno di riposo nella scorsa giornata e cercheranno di ripartire bene dopo il brutto ko con la Ticinia: «Mi aspetto una partita bella, equilibrata e giocata a un ritmo intenso. Penso che entrambe le squadre dovranno impegnarsi molto per vincere».