Che spettacolo la Tritium: 5 gol alla Trevigliese e seconda vittoria stagionale

La Tritium vince e convince per 5-0 contro una Trevigliese apparsa in difficoltà sin dai primi minuti. Gara decisa dalle reti di Amoruso, Lo Russo, del subentrato Settino e dalla doppietta di Pirola: questi i quattro mattatori di giornata, che hanno fatto cantare Saragozza in una sfida delicata in ottica salvezza. Agli ospiti non bastano le parate di Amore, migliore per distacco, per fermare la furia dei biancocelesti, autori di una prestazione pressoché perfetta.

BLACKOUT TREVIGLIESE

I padroni di casa della Tritium scendono in campo con un 4-3-3 volto ad esaltare gli esterni Lo Russo e Dendena, mentre la Trevigliese schiera un 4-4-2 con gli esterni di centrocampo in pressing sui terzini avversari. Avvio esplosivo del Biscione che, dopo aver sciupato un paio di occasioni con Amoruso, trova la rete: l'assist di Amoruso,che fa un'ottima sponda, diventa oro per il mancino di Pirola che sigla la prima rete della goleada dopo appena sette minuti. Al 14' Dendena ubriaca Lorenzi con una serie di finte, crossa e Amoruso in semi-rovesciata raddoppia. La Trevigliese sostituisce Bonizzoni per infortunio e Noureldin, ma l'assedio dei padroni di casa continua. Gli attacchi della Tritium vengono respinti da Amore, estremo difensore degli ospiti, e la Trevigliese prova a ripartire, ma i recuperi del trenino Maritato e la sicurezza di Mazzucchetti e Pettinato non lasciano spazi. Nel finale Pirola lancia Lo Russo che brucia la difesa e chiude definitivamente il match al 37' concedendosi la gioia del gol.

LA TRITIUM DILAGA

La seconda frazione inizia con diversi cambi, ma il leit-motiv resta sempre lo stesso. I continui attacchi della Tritium vengono respinti da Amore, che neutralizza i tentativi di Amoruso, Dendena e D'Amico. Ma al 17', sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Pirola è più reattivo nella mischia e realizza la sua doppietta con un gol di rapina. La girandola di cambi continua e proprio dopo pochi minuti dal suo ingresso in campo Settino segna un euro-gol con un bel tiro dalla distanza sotto al sette. La Tritium con ordine gestisce il risultato e la Trevigliese non riesce a creare occasioni pericolose.

TABELLINO

TRITIUM-TREVIGLIESE 5-0

RETI: 7' Pirola (Tri), 14' Amoruso (Tri), 37' Lo Russo (Tri), 17' st Pirola (Tri), 28' st Settino (Tri).

TRITIUM (4-3-3): Nikolli 6.5 (26' st Hari 6), Bovolato 6.5, Maritato 7.5 (28' st Scisciola 6), Donadoni 6.5 (20' st Settino 7.5), Mazzucchetti 6.5, Pettinato 6.5, Dendena 7.5 (18' st Ronchi 6.5), D'Amico 7 (1' st Cremonesi 6.5), Amoruso 8.5 (20' st Xheraj 6), Pirola 9, Lo Russo 8 (22' st Treviso 6). All. Saragozza 7.

TREVIGLIESE (4-4-2): Amore 6.5, Onorato 6 (1' st Ahmed 6), Lorenzi 6, De Tommasi 6 (22' st Litaiem 6), Bergonzi 6, Bonizzoni sv (17' Brusamolino 7, 22' st Ferri 6), Lamiri 6.5, Locatelli 6 (1' st Belloni 6), Gariani 6, Di Caudo 6.5 (1' st Raimondi 6), Noureldin sv (21' Rodolfi 6.5). A disp. Piacezzi, Baioni. All. Lower Fernando 6.

ARBITRO: Rizzitello di Bergamo 6.5.

AMMONITO: Bergonzi (Tre).

LE PAGELLE

TRITIUM



Nikolli 6.5 Attento e mantiene l'ordine in difesa. Non servono gli straordinari per mantenere la porta inviolata.

26' st Hari 6 Subentra, ma non viene mai chiamato in causa.

Bovolato 6.5 Annulla l'attacco Trevigliese mettendoci qualità e quantità.

Maritato 7.5 Un treno: difende, attacca e nessuno riesce a fermarlo. Prova strepitosa.

28' st Sciosciola In pochi minuti dimostra ottima corsa e la giusta grinta.

Donadoni 6.5 In mezzo al campo sovrasta gli avversari e a tratti riesce anche a dominare: buona prestazione.

20' st Settino 7.5 Trova un gol favoloso e recupera diversi palloni in mezzo al campo.

Mazzucchetti 6.5 Partita impeccabile in cui non commette nessun errore in fase di impostazione e difesa.

Pettinato 6.5 Ottima partita, ma nel primo tempo si perde Brusamolino in un'occasione, per il resto nessuna sbavatura.

Dendena 7.5 Una continua spina nel fianco con le sue finte: gioca una partita di altissimo livello sotto ogni punto di vista.

18' st Ronchi 6.5 Si rende molto pericoloso, ma i suoi tiri vengono murati e parati.

D'Amico 7 In mezzo al campo lotta, si fa rispettare e riparte molto bene.

1' st Cremonesi 6.5 Riprende il ruolo di D'Amico e gioca smista diversi palloni.

Amoruso 8.5 Splendida rete e sempre pronto a servire i compagni, l'assist a Pirola ne è la prova.

20' st Xheraj 6 Si vede poco, ma è vivace sui palloni che gli arrivano.

Pirola 9 Doppietta e assist per lui, a cui vanno aggiungersi dribbling e tanti ottimi passaggi.

Lo Russo 8 La sua velocità mette in difficoltà la difesa avversaria e il suo gol chiude la partita.

22' st Treviso 6 In pochi minuti non crea molto, ma si sacrifica per la squadra.

All. Saragozza 7 Prepara e gestisce perfettamente la partita: chapeau.

TREVIGLIESE



Amore 6.5 Nonostante i cinque gol presi, salva la squadra in molte occasioni. Risulta infatti uno dei migliori dei suoi.

Onorato 6 In difficoltà contro la qualità del reparto offensivo di casa, si rifarà.

1' st Ahmed 6 Dà maggiore sicurezza, ma non basta a fermare gli attacchi della Tritium.

Lorenzi 6 Fatica soprattutto nel primo tempo, nel secondo migliora e viene fuori alla distanza.

De Tommasi 6 Viene oscurato dagli avversari e sbaglia qualche controllo: prova incolore, ma si riscatterà.

22' st Litaiem 6 Non incide in un match già compromesso, fa quel che può nel quarto d'ora concessogli.

Bergonzi 6 Pur provandoci a più riprese, non riesce a contenere gli avversari.

Bonizzoni sv

17' Brusamolino 7 Si rende pericoloso, soprattutto appena entrato, ma non concretizza a dovere le occasioni.

22' st Ferri 6 Si vede poco e fatica a trovare spazi per fare male.

Lamiri 6.5 Smista bene qualche pallone e prova delle incursioni personali, buona prestazione.

Locatelli 6 Fatica contro D'Amico, ma vince qualche contrasto importante in zone nevralgiche del gioco.

1' st Belloni 6 Lotta e sbaglia pochi passaggi: metronomo, ma non basta.

Gariani 6 Fa a sportellate con la difesa avversaria, ma spesso è in fuorigioco e ciò non gli permette di incidere come vorrebbe.

Di Caudo 6.5 Prova a rendersi pericoloso con qualche incursione. Alle volte ci riesce, ma non incide.

1' st Raimondi 6 Ha pochi spazi e spesso viene recuperato.

Noureldin sv

21' Rodolfi 6.5 Entra e riconquista diversi palloni, buon ingresso il suo.

All. Lower 6 Prova a risolverla con dei cambi e cerca di tener vivi i suoi.





ARBITRO

Rizzitello di Bergamo 6.5 Gara tutto sommato tranquilla e gestita senza particolari patemi.