Milanesio dalla panchina salva l'Accademia Borgomanero

Un altro risultato utile per i rossoblù che dalla sconfitta alla prima giornata contro la Pro Eureka hanno decisamente ingranato e ogni volta riescono a portare via dei punti, dimostrando di avere una condizione mentale molto buona ed esprimendo un gioco che funziona e soddisfa l'allenatore. Un risultato comunque importante per i granata che potevano sfruttare meglio le occasioni ma in compenso fanno risultato per la prima volta lontani dalle mura di casa. Cambia modulo Salvigni che dispone i suoi con un 4-4-2 di quantità, risponde Oliveto che piazza un 4-1-4-1 con Minazzi unica punta. LA PARTITA Nemmeno il tempo di...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?