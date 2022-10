Bum Bum Nardiello, regna la Pace in quel di Settimo

La Pro mette a segno la terza vittoria consecutiva. Next Stop: Biellese! LA PARTITA Monologo Pro Eureka. Così si può riassumere il match tra i blucerchiati e il Baveno. La formazione di Isaia cala la manita casalinga siglando il terzo successo di fila dopo Juve Domo e Casale. Isaia e Portalupi giocano a specchio le due formazioni in campo, ma il 4-3-1-2 della Pro è chiaramente più in bolla rispetto agli ospiti. Il primo squillo però lo fa il Baveno, sugli sviluppi di un contropiede guidato da Bonetti e Zanoia. Dal decimo invece è quasi sempre la Pro a comandare...

