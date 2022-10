Ettahery replica al capolavoro di Inturri e salva l’imbattibilità delle aquile

Al Fossano non è bastato un capolavoro da trenta metri di Samuele Inturri per interrompere il cammino senza sconfitte di un Cuneo Olmo irriducibile. Ci ha pensato Dembele, già protagonista di una traversa in avvio e un gol annullato a inizio ripresa, a confezionare il pallone del definitivo 1-1 a Ettahery, che allunga così a sette la striscia di risultati utili consecutivi per la formazione di Bottasso. Spettacolo Inturri. Biancorossi subito all’attacco con una punizione di Kollcaku dalla sinistra che diventa insidiosa nel momento in cui viene deviata dalla difesa del Fossano. Il numero uno Sacco però, si fa trovare pronto...

