Cenisia-Leinì non la decide il campo, ma lo farà il Giudice Sportivo. 4 cartellini rossi da una parte (Leinì), e con il risultato che era sul 2-0 per le violette di Secci, ma che alla fine non ha un esito. Questo perché la direttrice di gara, Evelina Bagnoli di Torino, ha sospeso la partita perché non c’erano le condizioni per poter far proseguire il match.Insomma non una gara dalla gestione facile, ma partiamo dal principio: dopo un primo tempo tutto sommato senza colpi di scena (tranne per un rigore per il Cenisia giudicato dai più abbastanza...