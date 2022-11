Il Giudice grazia gli spintoni all'arbitro

Il Giudice Sportivo ha parlato, è uscito il Comunicato, Cenisia-Leinì ha avuto la sua conclusione, è 3-0 a tavolino per le violette di Christian Secci.

Facciamo un attimo retrofront: la gara di Under 16 ha visto ben 4 cartellini rossi per il Leinì, e la sospensione della gara "al minuto 31 del secondo tempo di gioco, sul risultato momentaneo di 2 a 0 in favore del SSD CENISIA, in ragione della condotta dei tesserati della Società ASD CALCIO LEINI', che hanno accerchiato ed anche spintonato la direttrice di gara, protestando nei suoi confronti con modi e toni aggressivi ed offensivi, creando così una situazione di tensione e timore che non le ha permesso di proseguire con la direzione della gara".

LA PARTITA

Come già detto, non si aspettava il Comunicato solo per capire come sarebbe terminata la "questione risultato/ricorso", ma anche per vedere le giornate di squalifica che ben 4 giocatori del Leinì si sarebbero beccati.

Ebbene, anche sotto questo punto di vista, il Comunicato si è espresso, e, i 4 ragazzi in questione (Thomas Attardo, Alfredo Sacchetta, Michael Joe Pulitano e Gabriele Mancuso) più il tecnico Sponzilli, hanno scoperto il loro futuro.

Il primo dei ragazzi, è stato graziato, ricevendo solo 5 giornate di squalifica, essendi stato espulso "per proteste, in occasione dei fatti che hanno portato alla definitiva sospensione della partita accerchia con altri compagni di squadra la direttrice di gara e la spintona, senza provocarne la caduta o altro danno fisico." Sacchetta invece è stato salterà 3 giornate "Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro e per condotta violenta nei confronti di un avversario. Il Sig. Sacchetta, insieme ad altri compagni di squadra, accerchiava la direttrice di gara per protestare con modi e toni aggressivi; in tale frangente, sferrava un calcio contro un avversario." Per quanto riguarda gli ultimi 2 ragazzi, Pulitano e Mancuso, sono statio regolarmente puniti con la classica giornata di squalifica.

RICORSO LEINÌ

Dopo questo trambusto, la squadra di Costantino Sponzilli si è mossa fin da subito, presentando ricorso, dove "la ASD CALCIO LEINI' si duole della definitiva sospensione della gara senza apparente motivazione, paventando che tale decisione sarebbe stata frutto di uno o più errori dell'arbitro designato e domanda conseguentemente la ripetizione della partita in oggetto".

Il ricorso però, dopo essere stato esaminato, non è stato accolto, in quanto, come riferisce l'arbitro, "la gara è stata caratterizzata da continue proteste della panchina e dei giocatori della Società ospite, che al minuto 31 della ripresa la hanno accerchiata, ed ignorando i suoi richiami hanno reiterato le proteste con toni e modi aggressivi. In detto frangente, il giocatore n. 4 della ASD CALCIO LEINI' Thomas Attardo, già espulso per proteste, l'ha spintonata, ed il giocatore n. 13 della ASD CALCIO LEINI' Alfredo Sacchetta sferrava un calcio ad un avversario. Ed ancora, dopo la definitiva sospensione della partita, l'allenatore di detta compagine Sig. Costantino Sponzilli, anziché riportare l'ordine tra i propri giocatori, inseguiva l'arbitro sino all'uscita dal terreno di gioco, insultandola".

Dal momento che, "l'impossibilità sopravvenuta di regolare svolgimento e conclusione della partita sia da addebitare esclusivamente a responsabilità dei tesserati della società ASD CALCIO LEINI', per la loro condotta irrispettosa, violenta, ingiustificata e minacciosa nei confronti dell'arbitro, e considerato altresì che dal referto della direttrice di gara non risulta alcun intervento dei Dirigenti della Società, volto a riportare la calma tra i propri tesserati", è stato deciso di respingere il ricorso del Leinì e di omologare il 3-0 a tavolino per il Cenisia.

STANGATA SPONZILLI

Non sono solo i calciatori ad essere stati colpiti dalle squalifiche, ma anche il tecnico Sponzilli ha ricevuto una sanzione abbastanza pesante, con la squalifica fino al 2 dicembre 2022, in quanto l'allenatore, "Già richiamato per continue proteste nel corso della partita, dopo la definitiva sospensione della stessa seguiva la direttrice di gara sino all'uscita dal terreno di gioco, rivolgendole insulti."

Sembra dunque essersi conclusa così la situazione tra il Cenisia e il Leinì, con i primi che sorridono e con i secondi che invece escono sconfitti sotto ogni punto di vista.

LE SQUALIFICHE

Thomas Attardo: 5 giornate

Alfredo Sacchetta: 3 giornate

Michael Joe Pulitano: 1 giornata

Gabriele Mancuso: 1 giornata

Costantino Sponzilli: squalificato fino al 2/12/2022