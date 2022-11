Un martedì da leoni! La Sestese ne fa addirittura 5 alla corazzata Alcione

Sestese e Alcione si presentavano all'incontro di martedì come due delle squadre più in forma del girone A, in grande salute e con tanta fiducia. Era possibile prevedere una partita equilibrata e ricca di spunti interessanti, però probabilmente neanche i più veggenti e fantasiosi avrebbero potuto prevedere un 5-4. I rispettivi attacchi potevano far presagire a una partita con diversi gol, ma dall'altro alto le difese, soprattutto quella meneghina, non portavano a pensare a un punteggio così alto. I pronostici però sono fatti per essere smentiti e la sfida di Sesto Calende ce lo ha ricordato per l'ennesima volta.

TRIONFO SESTESE

La prova dei biancoazzurri è stata di quelle da incorniciare, soprattutto offensivamente parlando e dal punto di vista della mentalità. L'Alcione aveva subìto 4 reti in sei turni e martedì è stato infilato ben cinque volte: basterebbe questo dato per definire eccezionale la prestazione dei ragazzi di Carnaghi. Chiaramente non sono mancate le difficoltà, vista la comunque buona prova degli Orange e il valore della squadra meneghina. La partita è iniziata in salita per la Sestese, che al 17' è andata sotto nel punteggio per il gol di Bulgari con un pallonetto. Nel finale del primo tempo, i padroni di casa hanno poi raggiunto il pareggio con Trotta, uno dei principali artefici del successo. Il numero 7 ha segnato con un tiro all'incrocio dalla linea di fondo. Poco dopo il ritorno in campo dagli spogliatoi è arrivato il secondo gol degli ospiti, con Invernizzi, che avrebbe potuto rappresentare una mazzata. I locali hanno però mostrato una grande forza mentale e hanno ristabilito la parità dopo quattro minuti con il subentrato Antonini. Questo è stato un momento molto favorevole per i varesotti, che hanno rapidamente segnato altre due reti con Trotta, di cui una, quella del 4-2, in mezza rovesciata. Alcione ko? Assolutamente no. Infatti nel finale i ragazzi di Canevari hanno prima accorciato le distanze con Angelo Curto e poi sono arrivati al pareggio con il secondo centro di Bulgari. L'ultima parola è però spettata alla Sestese, che al 43' ha siglato il gol del definitivo 5-4 con Daverio.

QUI ALCIONE

Sicuramente in casa Orange c'è un po' di rammarico per come è arrivata la sconfitta. Dall'altro lato però i meneghini non hanno certo sfigurato, anche se rispetto al solito sono stati decisamente meno solidi. Di positivo ci sono di sicuro le quattro reti segnate e il fatto che la squadra non ha mai mollato. L'Alcione ha realizzato 32 gol in campionato, che ne fanno il secondo attacco del girone. Le cinque vittorie consecutive non vengono assolutamente cancellate e il periodo rimane positivo, anche se certamente non mancano gli aspetti da rivedere che hanno contribuito a causare la seconda sconfitta. L'Alcione ha perso contro due squadre di alta classifica, entrambe le volte fuori casa, ma ha vinto quasi sempre senza problemi nelle altre occasioni. Le ambizioni degli Orange sono alte, per cui devono limitare al minimo i passi falsi. I punti di distacco dalla Varesina capolista sono sette, un distacco ovviamente colmabile, ma abbastanza consistente. I meneghini vorranno sicuramente disputare un'ottima seconda parte di girone d'andata per rimanere ai piani alti e magari scalare ulteriormente la classifica.

IL TABELLINO

SESTESE-ALCIONE 5-4

RETI (0-1, 1-1, 1-2, 4-2, 4-4, 5-4): 17' Bulgari (A), 38' Trotta (S), 4' st Invernizzi (A), 8' st Antonini (S), 10' st Trotta (S), 14' st Trotta (S), 36' st Curto A. (A), 38' st Bulgari (A), 43' st Daverio (S).

SESTESE (4-3-3): Cuka 7, Crivellaro 7, Platini 7.5, Mezzetti 7.5, Rando 7.5, Mastroianni 6 (1' st Bonanno 7), Trotta 9 (29' st Colombo sv), Marras 7, Daverio 7.5, Milazzo 7 (5' st Antonini 7.5), Clementi 7 (19' st Cariboni 6.5). A disp. Squatriti, Palazzese, Farinella, Del Balzo, Mucci. All. Carnaghi 8. Dir. Crivellaro - Platini.

ALCIONE (4-3-3): Moroni 6.5, Halilaj 6.5, Frigerio 6.5, Curto W. 6.5, Bergogni 6.5 (25' st Guastone 6), Forlani F. 6.5, Bulgari 8, Curto A. 7, Fanelli 6.5, Romieri 6.5 (21' st Signorile 6), Invernizzi 7 (30' st De Santis sv). A disp. Jin, Curci, Pellegrino, Fassi, Timpano. All. Canevari 6.5. Dir. Delucca - Bergogni Fabio.

ARBITRO: Chiaravalle di Gallarate 8.

AMMONITI: Invernizzi (A), Bulgari (A).