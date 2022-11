16 gol in 7 partite: chi è Younes Bayoud, capocannoniere assoluto di tutti i campionati Regionali

16 gol in 7 partite. Questo il sensazionale score personale di Younes Bayoud, goleador dell'Academy Brianza Olginatese Under 16. Il bomber di origini marocchine è protagonista indiscusso del suo campionato, nonché autore di un vero e proprio record: nessuno nei Regionali ha totalizzato il suo stesso numero di gol. Dopo le prime due giornate passate in panchina, la seconda a causa di una brutta bronchite che non gli ha permesso di allenarsi al meglio, Bayoud guadagna stabilmente il posto in campo, andando a segno almeno una volta in tutte le partite giocate. Particolarmente infuocati i match contro Manara e Vis Nova, gli ultimi disputati, in cui il numero 9 dell'Academy Olginatese ha segnato rispettivamente 4 e 5 reti.

IDENTIKIT DEL BOMBER

Classe 2007, veloce, fisico ben strutturato, mancino. Il punto forte di Younes Bayoud è certamente il tiro in porta: precisione e potenza sono gli ingredienti che gli permettono di essere l'attaccante più letale della sua categoria. Anche in fase di costruzione, il nueve in maglia bianconera si distingue per la velocità e il carattere con cui interviene su ogni azione potenzialmente pericolosa per gli avversari.

Il campionato Regionale ha sicuramente permesso al giovane campione dell'Academy Olginatese di mettere in mostra le sue doti calcistiche, ma i margini di miglioramento sono ancora ampi. Una volta messi a punto il suo colpo di testa, non ancora precisissimo, e una maggiore varietà nelle giocate ai compagni sarà pronto a trasformare in tecnica e accortezza tattica l'ottimo istinto nel gioco che ha largamente dimostrato in campo. Younes Bayoud insomma ha tutte le carte in regola per continuare a far parlare del suo talento, coltivando e affinando le sue già indiscutibili abilità.

LA SCHEDA TECNICA

NOME : Younes Bayoud

SQUADRA : Academy Brianza Olginatese

CLASSE : 2007

: 2007 RUOLO : Attaccante

: Attaccante GOL STAGIONALI : 16

: 16 MEDIA VOTO : 7.6

L'APPRODO AI PROVINCIALI

Questa stagione è la prima che Bayoud gioca nei Regionali. Ex Cornate, l'attuale bomber bianconero viene notato dall'Academy Olginatese durante lo spareggio Under 15 contro il Cernusco, nei provinciali. Già allora si era distinto per il suo inimitabile fiuto per il gol: nel suo campionato ne aveva segnati una trentina. I dirigenti dell'Academy Olginatese hanno riconosciuto il talento dell'allora quattordicenne e hanno investito sulle sue qualità, facendone il capocannoniere del campionato.

Attenzione però: il record di Bayoud potrebbe essere messo a rischio vista la sua mancanza nella partita contro La Dominante, dovuta a un doppio cartellino giallo ricevuto dal giovane bomber proprio allo scadere di Accademy Brianza Olginatese-Vis Nova. Riuscirà a mantenere il suo primato pur saltando un match importante?