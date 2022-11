Una vetta per due: continua la sfida a distanza tra Lascaris e Lucento

Possibile punto di svolta nel Girone B. Giornata chiave per Lascaris e Lucento: continueranno a braccetto Cocino e Delli Calici?

LASCARIS - ALPIGNANO



Christian Ierinò, attaccante bianconero di Cocino. [foto Bonfatti]

Lascaris e Lucento si incontrano subito alla prima uscita stagionale in casa dei rossoblù di Delli Calici. Termina 2-2 grazie al gol di Antoniu che regala il pareggio al Lucento nelle ultime battute di gioco.

Da quel momento in poi...solo vittorie. Il Lascaris a gonfie vele, in scia Ciriè, Vanchiglia, Mercadante. Contro lo Charvensod (in trasferta), la formazione bianconera di Cocino rimonta il 2-0 iniziale dei gialloblù grazie al trio Matta-Ierinò-Torti. L'attaccante più in forma, o uno dei...è sicuramente Ierinò. Nulla da togliere ai due nuovi arrivati Chiarello (8 reti per l'ex Mirafiori) e Beggi (7 gol per l'ex Cenisia), ma l'esterno con un recente passato in tinta granata sta stupendo e sta confermando la sua importanza nel gioco di Cocino. Quando Ierinò cambia passo, il Lascaris aumenta a dismisura la pericolosità sul fronte offensivo. Un esempio? Lascaris-Venaria, alla sesta giornata. Subentra all'inizio della ripresa, e dopo neanche 30' secondi pareggia il gol di Argiolas. Dimatteo chiude i conti, ma Ierinò era al limite dell'imprendibile.

Francesco Zizzo, centrocampista alpiceleste di Campasso. [foto Cassarà]

L'Alpignano corre a 4 distanze dalla vetta. In questo gap con Lascaris e Lucento pesano le due sconfitte raccolte fin qui. Pesano sia a livello di classifica, si a livello di sorprese. La formazione di Campasso si viene rimontata in casa contro lo Charvensod, terminando con un negativo 2-3. Il secondo passo falso viene commesso in casa del Leinì con un poker subito a sorpresa. Nessun pareggio fino ad ora, cinque vittorie. Tris a Mercadante e Venaria, entrambe in trasferta. Contro Cenisia e Paradiso, vittoria per 2-0. Goleada che serve più per statistiche che per altro, in casa contro il Borgaro: Zizzo e Caci on fire!

I due capocannonieri attuali sono due nuovi innesti: Zizzo e Quarta, entrambi a quota 4 reti. Contro il Lascaris (nel Monday Night) ci si gioca molto, e in caso di passo falso del Lucento contro lo Charva, la classifica si restringerebbe e non di poco.

LUCENTO - VDA CHARVENSOD

(a cura di Lorenzo Caramiello)



Roberto Melano, capitano dei rossoblù di Delli Calici. [foto Bonfatti]

Se il big match del girone si giocherà nell'ormai classico Monday Night, c'è una squadra che in caso di vittoria si potrebbe gustare la vetta in solitaria, il Lucento di Delli Calici. I rossoblù di Corso Lombardia affronteranno però una squadra ostica come lo Charvensod di Ciccarelli, capace di far bottino pieno con squadre del calibro dell'Alpignano. I ragazzi di Delli Calici hanno una grande opportunità, la vetta in solitaria per 2 giorni interi, ma c'è l'ostacolo Charvensod: per questo match importante i rossoblù potranno contare su un Parisi in stato di grazia, reduce da una tripletta contro il Mercadante; ci sarà capitan Melano a guidare la squadra, che potrà contare su un rientro importante, quello di Esposito, di ritorno dal provino con il Novara di questa settimana.

Simone Poletti, centrocampista gialloblù di Ciccarelli. [foto Cassarà]

Tra gli ospiti le minacce più concrete sono 3: Cannatà, Rassat e Poletti che, salvo doppia convocazione (i 3 spesso e volentieri vengono aggregati all'Under 17), saranno della partita e saranno il pericolo numero 1 per la difesa comandata dalla saracinesca Losi e dal muro Checa. La partita è importante, soprattutto sponda Lucento, che vuole il primo posto, c'è però l'ostacolo valdostano, che sicuramente non verrà a Torino per farsi una passeggiata, ma per dare battaglia, e così sarà, perché se si vuol tenere il passo della squadra di Cocino, ogni partita che si giocherà sarà una BATTAGLIA.