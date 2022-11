Bianchini stoppa la Mario Rigamonti: la Pavoniana sfiora il colpaccio in casa granata

Sorpresa sul campo della Mario Rigamonti: un'indomita Pavoniana strappa meritatamente il pareggio (e sfiora pure il colpaccio nella ripresa) fermando sull'1-1 la seconda della classe. L'equilibrio nel tabellino finale - firmato dalle reti dei due migliori in campo, Brida e Bianchini - riflette quanto visto sul terreno di gioco e sancisce la seconda battuta di arresto consecutiva per i granata dopo la sconfitta nello scontro diretto con il Desenzano di settimana scorsa. Prosegue invece l'ottimo ruolino di marcia dei ragazzi di Bolpagni: il quarto risultato utile di fila conferma lo stato di forma dell'undici bresciano, solidissimo in difesa e chiamato,...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?