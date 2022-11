Ma il risultato è vero? Partita folle, finisce 8-8

Pensavamo al solito spiritoso sull’app, invece era tutto vero. Succede di tutto tra Alba Calcio e Pinerolo, e al triplice fischio il risultato ha dell’incredibile: 8-8. La strada sembra subito in discesa per gli ospiti: Busico e Valinotto portano il Pinerolo sul 2-0, poi arriva Mazza a dimezzare lo svantaggio; il botta e risposta continua, De Marinis e Valinotto fanno sorridere il Pine, doppio Bussi, Trinchero dal dischetto, Asteggiano e un’autorete firmano la pazza rimonta dell’Alba, e a fine primo tempo il tabellino dice 6-4. Nella ripresa i ragazzi di Simone Berger (sostituito momentaneamente in panchina da Paolo Galbiata) segnano...

