Portieri supereroi e protagonisti e fuorigioco guastafeste: le reti rimangono bianche

Alta tensione tra Manara e Casatese, gara che termina a reti bianche e quindi 0-0. Dopo 7 giornate le due formazioni si trovano una di fronte all'altra con solo due punti di differenza e una posizione a separarle. La Casatese deve vincere per sorpassare il Manara e agganciarsi al treno play-off e il Manara vuole allungare sul diretto avversario e approfittare del fatto che La Dominante, attualmente quarta in classifica, è impegnata nella gara casalinga contro la prima in classifica. La tensione è palpabile e la gara si fa intensa fin dai primi minuti.

MANARA PADRONE DEL GIOCO



Parte subito forte il Manara, che conduce la partita e si rende più pericolosa. Il gioco si sviluppa molto sulla fascia destra, dove le corse di Pontiggia le fanno da padrone. Il numero 7 combina molto bene con la punta, generando diversi uno-due e cross sulla fascia. La linea difensiva della Casatese però dimostra l'attuale stato di forma e regge colpo su colpo. Stucchi è provvidenziale al 5' in uscita, dopo che Anon lancia a rete Pontiggia con un preciso filtrante. La Casatese soffre ma non rimane a guardare e risponde con le iniziative di uno Scordo molto ispirato in fase di transizione. La qualità del numero 10 nel dribbling è d'alta scuola e costringe De Leidi che se lo ritrova contro agli straordinari. I migliori in campo della formazione ospite sono però i difensori centrali, con Cattafi protagonista di un salvataggio sulla linea di porta. La partita è visibilmente sentita da ogni singolo giocatore in campo. Il capitano del Manara, Crotti, si fa sentire senza pause, recuperando pallone dopo pallone e striglia i suoi ogni volta che li vede disattenti o fuori posizione. Dopo un paio di buoni tentativi su punizione da parte del Manara nati dai piedi di Colombo, è sempre il difensore a recuperare il pallone al 25' e a dare il via all'azione che genera il primo grande sussulto della gara. Dopo aver sradicato il pallone lo serve a Garavaglia, bravissimo nel difenderlo e poi a lanciare Anon a rete, che a tu per tu con Stucchi che glaciale fa 1-0. L'arbitro però ferma tutto per un fuorigioco proprio del numero 9. Tutto da rifare per il Manara, tra i mugugni del pubblico di casa.

RETI CHIUSE, CANCELLI APERTI

La ripresa comincia sulla falsa riga del primo tempo, con il Manara a fare la partita e la Casatese a cercare di colpire in contropiede. Pelucchi prova ad aumentare l'imprevedibilità dei suoi cambiando di posizione al trio d'attacco. Anon viene dirottato sulla sinistra per poter sfruttare maggiormente la sua rapidità, Redaelli scivola sulla fascia destra, mentre a Pontiggia viene affidato il ruolo di punta d'attacco, dove può sfruttare la sua fisicità. Non passano neanche cinque minuti però che si rendono protagonisti della gara due personaggi totalmente inaspettati. Due cani sfrecciano all'interno del terreno di gioco, costringendo l'arbitro a fermare la gara per qualche minuto, tra le risate e lo stupore di pubblico e giocatori. Alla fine lo staff è costretto ad entrare in campo ed allontanare i due animali e la partita può riprendere. Al 15' altro gol annullato per il Manara. Anon, pescato nuovamente davanti al portiere non sbaglia, ma anche questa volta la bandierina del guardalinee è alzata e il risultato perciò non cambia. Al 21' fa il suo ingresso in campo Candido per uno stanco Lusakumunu, stanco e precedentemente ammonito. Il Manara ha la panchina più corta e effettua la prima sostituzione a due minuti dallo scadere.

La stanchezza e la delusione giocano un fattore importante nei padroni di casa e la Casatese si affaccia di più all'area di rigore, tanto da recriminare un calcio di rigore non fischiato intorno al 25'. L'arbitro lascia correre. La squadra ospite cerca, infatti, di approfittare del buon momento. Il tecnico sostituisce Borghi per Marcaro, che fa un ottimo ingresso in campo. L'attaccante si fa trovare dappertutto e la sua velocità mette in apprensione la difesa avversaria. Le due squadre perdono di lucidità verso la fine e si affidano a lanci lunghi che non impensieriscono le due difese. Finisce 0-0 senza ulteriori sussulti. Situazione di classifica che così rimane immutata: il Manara non riesce ad allungare sulla Casatese e alla Casatese stessa non riesce il sorpasso.

IL TABELLINO



MANARA-CASATESE 0-0

MANARA (4-3-3): Cattaneo 6.5, Andreotti 7, Notarangelo 6.5, Sala 6.5, Crotti 7, Colombo 7, Pontiggia 7, Pirovano 6.5, Anon 7.5, Garavaglia 7 (43' st Isella sv), Redaelli 6.5. A disp. Arrigoni, Mugambe, De Paz, Mottadelli. All. Crippa - Pelucchi 6.5. Dir. Guadagno.

CASATESE (4-4-2): Stucchi 7, De Leidi 6, Tenneriello 6.5, Ripamonti 6.5, Cattafi 7, Sala 7, Lusakumunu 6 (21' st Candido 6), Rivolta 6.5, Ortiz 6.5, Scordo 6.5 (41' st Sacchi sv), Borghi 6.5 (33' st Gentile 6.5). A disp. Ricchiuti, Manfredi, Villa, Marinelli, Cazzaniga, Pozzi. All. Macaro 6.5. Dir. Ripamonti.

ARBITRO: Lo Monte di Lecco 6.

AMMONITI: Lusakumunu (C), De Leidi (C), Anon (M), Andreotti (M).<cnxc:Column>

LE PAGELLE

MANARA

Cattaneo 6.5 In una partita che finisce 0-0 la probabilità che i due portieri siano i migliori in campo di solito è molto alta. Lui però non viene molto impegnato grazie anche alla sua diga difensiva. Rimane comunque attento e preciso quando viene chiamato in causa.

Andreotti 7 Si rende protagonista di due recuperi d'alta scuola nel primo tempo, proprio quando la Casatese si faceva più pericolosa. Meno protagonista nella ripresa, comunque senza errori.

Notarangelo 6.5 Soffre la personalità di Anon nel primo tempo, ma senza sfigurare. Ha più respiro nella ripresa.

Sala 6.5 Regge con ordine e senza sbavature la diga di centrocampo. Non risparmia all'occorrenza anche qualche dribbling interessante.

Crotti 7 Prestazione autorevolissima, da vero capitano. I suoi hanno il fiato sul collo quasi quanto gli attaccanti della Casatese, perché non si lascia sfuggire davvero nulla.

Colombo 7 Difensore dai piedi educati, si incarica di battere tanti calci piazzati pericolosi. L'azione più bella del primo tempo nasce da un suo recupero e culmina con il gol annullato di Anon.

Pontiggia 7 Come i compagni di reparto dimostra versatilità e un'ottima condizione fisica. Dialoga alla meraviglia con Anon, creandogli spazi e permettendogli di andare spesso nell'1 contro uno. Pochi errori e tanta corsa.

Pirovano 6.5 Buona visione di gioco,

Anon 7.5 Sensazionale! Si possono usare poche altre espressioni per la gara assolutamente fuori categoria dell'attaccante del Manara. Dribbling, gol (anche se annullati), uno-due e grinta fanno tutti parte del repertorio dell'attaccante e in campo li mostra tutti quanti.

Garavaglia 7 Da mezzala svaria molto sul fronte offensivo e prova ad incidere sia con passaggi filtranti che con conclusioni da fuori. Ha poca fortuna nell'ultimo caso. (43' st Isella sv).

Redaelli 6.5 Disputa una buona gara su entrambe le fasce. Meglio nel primo tempo, quando riesce a sfruttare bene la maggiore attenzione che i difensori della Casatese devono riservare a Pontiggia.

All. Pelucchi 7 Ottima gara dei suoi che concedono poco agli avversari. I cambi di posizione nella linea d'attacco nel secondo tempo risultano azzeccati e rendono la vita ancora più difficile agli ospiti. La vittoria manca solo per pochi centimetri in offside.

I titolari del Manara

CASATESE

Stucchi 7 Monumentale in più occasioni contro un Manara che non gli dà tregua.

De Leidi 6 Partita eccellente in fase difensiva viziata però da un cartellino evitabile.

Tenneriello 6.5 Gara attenta, nonostante i tanti grattacapi che gli procurano Anon e Pontiggia.

Ripamonti 6.5 Esercita un ottimo pressing a centrocampo e vince diverse seconde palle.

Cattafi 7 I difensori centrali della Casatese sono tra i protagonisti principali della partita. Se l'attaccante sembra lanciato a rete, eccolo pronto ad affondare il tackle.

Sala 7 La gara a distanza con l'altro capitano finisce in pareggio. Personalità da vendere.

Lusakumunu 6 Ha diversi spunti positivi all'interno della gara, ma il suo nervosismo è inspiegabile e gli costa il cartellino giallo e la sostituzione. (21' st Candido 6).

Rivolta 6.5 Con Ripamonti completa la cerniera di metà campo, che fornisce la giusta copertura alla difesa ospite.

Ortiz 6.5 Gestisce molto bene il pallone, ma non riesce a concludere in maniera pericolosa.

Scordo 7 Le azioni migliori della Casatese passano per i suoi piedi. Ci prova in un paio di occasioni da fuori, ma senza successo. (41' st Sacchi sv).

Borghi 6 Non viene trovato spesso dai suoi e viene limitato dalla cerniera difensiva del Manara. (33' st Gentile 6.5).

All. Macaro 6.5 La Casatese soffre l'iniziativa degli avversari per la maggior parte della gara, ma non si scompone ed è anche in grado di creare le occasioni per portarsi in avanti.

La formazione iniziale della Casatese

ARBITRO

Lo Monte di Lecco 6 Gestisce bene la gara quando sembra farsi nervosa, estraendo il cartellino quando serve. Rimane qualche dubbio sul fuorigioco fischiato nel primo tempo al Manara, mentre la Casatese recrimina un rigore non dato nel secondo tempo.