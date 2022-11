Arbitro in lacrime: la Società richiama i genitori

Nel pareggio contro la Sparta Novara succede di tutto; arrivano due squalifiche. Talentino spiega l'accaduto!

IL COMUNICATO

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FACCIN FRANCESCO

"Per proteste e condotta ingiuriosa nei confronti del direttore di gara, alla notifica del provvedimento tardava a abbandonare il terreno di gioco".

TOSCANO ERISON

"Per condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro ed espressione blasfema".

IN CASA IVREA

In un pareggio che frena la corsa degli Orange, c'è anche qualche nota negativa da segnalare. Il tecnico Manuel Talentino racconta quanto visto dal campo: «In primis ci tengo a chiedere scusa alla Sparta Novara e ai ragazzi a nome di tutta la Società Ivrea. Da quando sono in questa Società ho sempre espresso un solo concetto, il rispetto. Durante la partita non ci sono stati episodi che l'hanno incattivita e rovinata. Uno dei miei è stato espulso in campo mentre un ragazzo a fine partita perché ha sbagliato a dire determinate frasi, non ci si comporta così a partita finita - continua il tecnico Orange - Il direttore di gara è andato in confusione per alcune situazioni di cui prenderemo provvedimenti. A cosa mi riferisco? La nostra panchina era talmente attaccata alla rete della tribuna che dei nostri sostenitori sembravano in campo. Le urla di questi genitori hanno solo incasinato tutto».

«In questi giorni ci sarà una riunione con tutti gli interessati perché esigo rispetto sia fuori che dentro al campo. Non sono qui a contestare le espulsioni, ma a dire che ci va più rispetto anche da fuori. Io sono in campo e non posso gestire anche la tribuna, mi sono voltato più volte dicendo loro di smetterla con le proteste perché l'arbitro era solo in confusione. A fine partita ho accompagnato l'arbitro nello spogliatoio, ci siamo abbracciati e lui in lacrime mi continuava a chiedere scusa per quello che era successo nel finale, è stato un momento bello, l'ho abbracciato come un figlio. L'educazione e il rispetto vengono prima di tutto».