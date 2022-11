Il Torino Club vince lo scontro salvezza, l'Accademia Inter non si ferma: top e flop dell'8ª giornata

La prima parte del girone d'andata è stata superata e prima della fine dell'anno andrà in archivio anche la seconda. Tra voglia di confermarsi, di rialzarsi, sogni e speranze, tutte le squadre vogliono concludere al meglio il 2022. Si giocherà ancora un buon numero di partite prima della pausa e quindi gli attuali equilibri potrebbero essere stravolti. Anche nello scorso weekend non sono mancate le emozioni e gli spunti di riflessione. È tempo ora di scoprire le top e le flop dei gironi A e B.

TOP GIRONE A

RHODENSE

Alla squadra di Digiglio la vittoria mancava dall'8 ottobre (1-4 contro la France Sport) e sabato affrontava una Sestese reduce dal brillante successo per 5-4 con l'Alcione. Gli arancioneri sono tornati a conquistare 3 punti e lo hanno fatto imponendosi 3-0 sui biancocelesti di Carnaghi. I padroni di casa, in emergenza per diverse assenze, hanno avuto la meglio grazie a un gran secondo tempo. Scigliano ha aperto e chiuso la contesa, mentre nel mezzo è arrivato il gol di Rovelli con un tiro di sinistro sul primo palo. I milanesi si sono così portati a 12 punti e hanno tenuto la porta inviolata, cosa che non riusciva loro dalla prima giornata (5-0 contro il Parabiago).

TORINO CLUB

Domenica i granata erano impegnati nell'importante scontro diretto con il Parabiago e non hanno fallito l'appuntamento. I ragazzi di Menchise hanno vinto 1-2 conquistando la loro prima vittoria fuori casa. Gli ospiti hanno trovato le loro due reti in avvio di ripresa con Lodi Pasini e Santoro, mentre ai padroni di casa non è bastato il centro su rigore di Rotondi. I varesotti hanno sbagliato tanti gol, ma sono comunque riusciti a ottenere l'intera posta in palio e a portarsi a 7 punti.

CEDRATESE

Terzo risultato utile consecutivo per i biancazzurri, che battono 1-3 il Morazzone e si portano in quinta posizione. Di Lualdi, Zema e Tondi i gol degli ospiti, mentre la rete della bandiera per i locali è del subentrato Musso, che segna su rigore. Cialona, il tecnico della squadra di Gallarate, conquista la quinta vittoria in campionato in quella che è stata per tanto tempo la sua casa, visti i 13 anni che ha passato al Morazzone.

FLOP GIRONE A

PARABIAGO

La squadra di Olivieri rimane in ultima posizione e perde l'importante scontro diretto contro il Torino Club. I granata continuano a faticare molto in fase difensiva, visti i 40 gol subiti in nove partite (peggior difesa del girone). Finora i milanesi hanno sempre subìto gol e se vogliono risollevarsi hanno probabilmente bisogno di trovare quella solidità che finora è loro mancata. La neopromossa sta avendo delle difficoltà, domenica ha subìto la terza sconfitta consecutiva, ma comunque è in piena corsa per la salvezza.

TOP GIRONE B

ARDOR LAZZATE

Vittoria e sorpasso. I gialloblù sbancano il campo della Lainatese e si portano al sesto posto. I ragazzi di Artuso segnano due reti in rapida successione e conquistano la quarta vittoria in campionato. I brianzoli colpiscono in avvio di ripresa: prima segna Sgotto, al 6' con un tiro al volo, e un minuto dopo il subentrato Naletto. I milanesi giocano un ottimo primo tempo, nella ripresa accorciano le distanze con Marcomin, che va in gol con una mezza girata al volo sul secondo palo, ma escono sconfitti. Gli ospiti invece si rialzano subito dopo il ko con l'Accademia Inter.

BARANZATESE

Prima stagione a 11, perlopiù in un campionato Regionale, e 4 reti all'attivo: Trevisan è stato uno dei protagonisti del successo della squadra di De Marco sul Mariano (2-4). Il numero 11 ha realizzato la seconda e la quarta rete dei gialloblù, mentre la prima e la terza hanno portato la firma di Volpe. Ai comaschi non sono bastati i timbri di Giuliotti e del subentrato Sgarro per evitare la seconda sconfitta consecutiva. La squadra di Lenoci continua a fare grande fatica in casa, dove ha ottenuto solo un punto. I milanesi invece tornano a sorridere dopo due sconfitte.

ACCADEMIA INTER

Inarrestabili. I nerazzurri sanno solo vincere e continuano a fare incetta di punti. I ragazzi di Bergomi e Chieppa mantengono il primo posto e battono 5-1 il Bresso. Il mattatore dell'incontro è stato Chiaia che ha segnato una fantastica tripletta. Favoloso il suo secondo gol, arrivato con un rovesciata su un cross di Sartorelli. Cinquina meneghina completata da Aina, che ha sbloccato la partita, e da Marenzi, che ha realizzato la quinta rete dei padroni di casa. La capolista sbaglia anche due rigori: uno con Chiaia e uno con Carrara, quest'ultimo parato da Menicucci. Rete della bandiera ospite di Pironi.

FLOP GIRONE B

CARONNESE

Vittoria alla prima giornata e un punto nelle successive sette. La squadra di Gazzola non riesce a schiodarsi dalle parti basse della classifica (attualmente è penultima) e continua a fare grande fatica a segnare (i rossoblù hanno il peggior attacco del girone con 5 gol fatti). Domenica i varesotti hanno perso 5-0 sul campo dell'Aldini in una partita a senso unico. Una mattinata decisamente no per gli ospiti, che invece erano stati autori di una prestazione nettamente migliore la domenica precedente nel ko interno per 1-2 con lo Schiaffino.