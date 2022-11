Robert Speziale sogna in grande! Il super portiere blinda la porta dell'Aldini e vuole i prof

Se segnare è necessario per vincere le partite, non prendere gol aiuta a conquistare risultati positivi. Se poi le due virtù si accoppiano, è molto probabile posizionarsi ai vertici della classifica. Un esempio è l’Aldini, la terza forza del girone B. I falchi hanno una fase offensiva che funziona bene e una difensiva che va ancora meglio. La squadra di Temelin ha segnato 19 reti (terzo attacco del girone) e ne ha subìte 2 (miglior difesa, non solo del girone ma dell’intera categoria). I meriti di quest’ultimo dato vanno sicuramente riconosciuti anche a Robert Speziale, portiere dei meneghini, che in 6 delle sue 7 presenze ha tenuto la rete inviolata.

LA SCHEDA DI ROBERT SPEZIALE

NOME : Robert Speziale



: Robert Speziale ANNO : 2007



: 2007 RUOLO : Portiere



: Portiere ALTEZZA : 184 cm



: 184 cm PESO : 66 kg



: 66 kg PIEDE : Destro

: Destro CARRIERA : Oratorio Linea Verde, Pro Sesto, Cimiano, Aldini

Robert è all’Aldini dal febbraio del 2021 e si trova molto bene con tutti i compagni e con l’allenatore: «Conoscevo tanti ragazzi perché erano con me alla Pro Sesto, mentre il tecnico l’avevo già avuto in dei camp estivi». Due i suoi estremi difensori di riferimento: Maignan, sia per le sue abilità in porta che per le sue doti in impostazione, e Buffon, che considera essere stato uno dei portieri più forti del mondo.

DA QUI NON SI PASSA

Finora solo la Lainatese è riuscita a segnare all’Aldini e i rossoblù sono anche l’unica squadra ad averle inflitto una sconfitta. I falchi stanno concedendo poche occasioni agli avversari e, nelle rare circostanze in cui Robert sta venendo chiamato in causa, si sta facendo sempre trovare pronto. Il numero 1 dei meneghini ha iniziato a giocare in porta a 8 anni: «Prima ero attaccante. A metà della mia ultima stagione alla Linea Verde l’allenatore mi propose di giocare in porta, anche perché ero il più alto della squadra, e cambiai ruolo». La scelta di cambiare posizione si sta rivelando decisamente azzeccata, visto lo sviluppo di carriera che ha avuto il classe 2007. «I miei punti di forza sono il tuffo, le uscite alte (che posso comunque perfezionare) e il gioco con i piedi. Posso migliorare la reattività e la precisione nei lanci» dichiara l’estremo difensore. L’Aldini è sicuramente in mani sicure, Robert ha grandi qualità e sta avendo un ottimo rendimento, come anche testimoniato dai 6 clean sheet.

LA CLASSIFICA DEL GIRONE B

OBIETTIVO PROFESSIONISMO

La squadra di Temelin sta disputando un ottimo campionato, è a -2 dall’Accademia Inter capolista e alla prima giornata ha vinto nettamente 4-0 contro i nerazzurri. Nel prossimo turno i falchi andranno a fare visita alla Masseroni: «Sarà una partita molto difficile, sono una buonissima squadra. Dovremo essere molto concentrati e impegnarci al massimo». Robert e compagni vogliono provare a rimanere ai vertici della classifica e cercheranno di conquistare la sesta vittoria consecutiva. «L’obiettivo di squadra è fare più punti possibili possibili e arrivare alle Fasi Finali per giocare con compagini di altre regioni, mentre a livello personale personale vorrei andare a fare provini ed entrare in una squadra professionistica» afferma il classe 2007.