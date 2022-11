Si scrive perfezione, si legge Chisola. La squadra di Fabio Moschini è troppo per il Caraglio di Francesco Raina, che non può nulla di fronte all'onnipotenza dei vinovesi, che vincono ancora (siamo a 9 su 9) e non prendono ancora gol, confermandosi come la miglior difesa della categoria.Marmo in mischia, Di Gioia da fuori. Primo tempo a senso unico, con una sola squadra a fare la partita, il Chisola. Già dopo poco 10 minuti di gioco, i vinovesi di Moschini sono andati sopra, grazie all'ex Asti, Cristian Marmo: la rete nasce da una gran bella palla...