Di Mase da record, i gialloverdi ritrovano bomber e successo

ll Beiborg batte un colpo e riassapora il profumo della vittoria che mancava dalla prima giornata di campionato, allontanandosi di fatto da zone molto pericolose della classifica. Gol lampo e sigillo finale. Riparte così Daniele Di Mase, al rientro in campo dopo un lungo infortunio. L'attaccante, già in rete dopo un solo minuto dall'ingresso in campo, è stato artefice anche del secondo gol. Doppietta che ha permesso alla squadra di Addesi di battere una Saviglianese che ha confermato l'andamento altalenante in questo avvio di stagione. Rossoblù in affanno. Sono i padroni di casa ad avere la prima possibilità di colpire sotto porta:...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?