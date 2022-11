Il cuore smisurato di 119 anni di storia si fa sentire: punto di rimonta che vale come una vittoria

Il Casale ha i mezzi, ma non ci crede, il Santhià ha meno mezzi ma ci crede. Ecco spiegato il pari vercellese, con grande grinta da parte dei granata, che resistono nel primo tempo agli attacchi nerostellati, vanno sotto per un rigore contestato, ed infine nella ripresa si difendono bene e vanno a segnare in contropiede il pari che li premia. Dal dischetto aveva aperto le marcature Bennardo, il migliore del Casale, mentre vale tanto per il morale la rete del Santhià di Sani. Per i padroni di casa da segnalare anche la prestazione superlativa del portiere Coppola, su vari...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?