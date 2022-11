L'Alcione non muore mai: rimonta che sembrava impossibile grazie alla doppietta di Bulgari nel recupero

In Under 16 le partite durano 80 minuti più recupero. Guai ad abbassare la guardia prima, anche se si è in vantaggio di due reti nel corso del recupero e con soli sue minuti da giocare. Questo è esattamente quello che è successo alla Varesina che era a pochi secondi dal centrare la nona vittoria su nove partite in campionato, prima di subire una doppietta da Bulgari nei minuti finali del recupero che ha permesso all'Alcione di pareggiare la gara con un pirotecnico 4-4. E nel corso della sfida ci sono stati davvero i fuochi d'artificio con otto gol totali,...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?