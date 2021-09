Alcione-Renate, gli scatti più belli del test match tra Orange e Pantere: il 2-1 per i ragazzi di Marcandalli porta la firma di Simeone e Lezo

Luca Simeone su rigore, Matthias Barbieri con un destro chirurgico nell'angolino basso e infine Andrea Lezo. Sono questi i marcatori del test match di domenica scorsa che ha visto impegnate le formazioni Under 16 di Alcione e Renate: a vincere, per 2-1, sono stati i classe 2006 allenati da Stefano Marcandalli, al suo secondo esordio dopo il ritorno in nerazzurro. L'amichevole ha dato ottime indicazioni anche ai padroni di casa allenati da Emilio Fontana, autori di una prestazione di buon livello contro una società professionistica.

Sfoglia la GALLERY per vedere le foto più belle del match!