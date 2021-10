Pro Vercelli-Seregno: primo hurrà in casa vercellese, il Seregno ad un soffio dal pareggio

Primo hurrà per la Pro Vercelli contro un coriaceo Seregno. La squadra di Mero trova la prima vittoria in campionato battendo 3 a 2 il Seregno. Match subito indirizzato a favore della formazione vercellese, che dopo 8' di gioco è già avanti di due reti grazie a Romanini e Cirillo. Il Seregno rimette subito in gioco tutto con una punizione di Marelli ma è il rigore di Beltrami a inizio ripresa a chiudere i giochi. Solo nel finale un clamoroso autogol di Seck, con complicità di Ferrante rende più emozionante gli ultimi giri d'orologio ma il punteggio non cambia più....

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con