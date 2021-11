Seregno-Pro Patria: Rossetto e Sagliocchi archiviano la pratica nel primo tempo e rialzano la classifica dei tigrotti

Continua a piovere sul bagnato in casa Seregno che, per la quinta volta in questa stagione perde, arrendendosi alla Pro Patria. Tigrotti bravi a sfruttare nel migliore dei modi le due palle gol del primo tempo, prima con il guizzo di Rossetto e poi con il super mancino di Sagliocchi: entrambi da situazioni di palla inattiva. In una gara complicata, sono stati gli episodi a deciderla, e la bravura della squadra di Tomasoni si è vista, anche nel secondo tempo, quando il passivo poteva essere decisamente più pesante. Per la Pro Patria si tratta della seconda vittoria consecutiva in questo...

