Seregno-Renate: uragano Spartano! La prima vittoria per Anania arriva con la Manita

Ha indossato il miglior vestito possibile, il Seregno Under 16, per interrompere la serie di insuccessi che stava funestando il suo campionato e per trovare così i primi punti e il primo successo stagionale. Un 5-2 convincente, maturato in gran parte nel primo tempo grazie ad un super Calegari, ha affondato il Renate che replica la sconfitta di settimana scorsa col Lecco, cadendo ancora, frenando bruscamente in classifica dopo l’ottimo avvio. Per le Pantere tante disattenzioni e poca precisione, soprattutto nella prima frazione, quella dove il Seregno ha dato il meglio di sé segnando ben quattro reti, asfissiando letteralmente gli...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con