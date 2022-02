Grossi e Osnato siglano il doppio vantaggio che regala alla Pro Sesto i tre punti ai danni di un Renate coraggioso ma non abbastanza famelico

Due lampi - uno in apertura di secondo tempo e uno in pieno recupero - siglano il doppio vantaggio che permette alla Pro Sesto di uscire vincitrice per 2-0 nel confronto con il Renate e di staccare definitivamente le pantere. La partita si apre con una prima frazione che vede le squadre studiarsi e alternare sessioni offensive che però non muovono la catena. Al rientro dagli spogliatoi i ragazzi di Schenato mostrano gli artigli e vanno in vantaggio con Grossi al 2'. Il Renate prova a riaprire la gara e in un paio di occasioni ci va davvero vicino, ma...

