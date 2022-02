La Pro Sesto non fallisce l'esame Seregno e cala il poker con doppietta di Osnato

La Pro Sesto sogna in grande e con cinismo vince l'incontro con il Seregno che si preannunciava ricco di insidie. Il risultato finale, 4-0, appare un po' troppo pesante per la squadra ospite che ha comunque venduto cara la pelle e ha costretto la capolista a faticare molto più di quanto non racconti il tabellino finale. Alla lunga, però, i valori in campo si sono fatti sentire con la Pro che trova 3 punti importanti e non scontati che la proiettano verso sogni di gloria. Buoni segnali anche per la squadra di Anania che, pur uscendo sconfitta e rimanendo in...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con