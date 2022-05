Giana Erminio, niente da fare: ora serve l'impresa in Liguria

Finisce 0-2 la partita tra Giana Erminio e Virtus Entella, con gli ospiti che espugnano Pessano con Bornago e vincono la partita di andata degli ottavi di finale. La partita inizia con entrambe le squadre che si studiano nei primi 10 minuti e si affrontano a viso aperto. Il risultato rimane invariato per i primi 45 minuti nonostante le diverse occasioni che entrambe le squadre hanno per sbloccare il risultato. Nella seconda frazione gli ospiti vanno in vantaggio dopo 7 minuti con Giacobbe e mettono la partita in discesa. La Giana reagisce e prova a trovare il pareggio nei minuti...

