Rappresentativa, amichevole col Parma in vista del Torneo della Pace: ecco i convocati di Arrigoni

Settimana bollente per la Rappresentativa Under 16 Lega Pro, con la selezione di Claudio Arrigoni impegnata in un'amichevole contro i pari età del Parma in un match preparatorio al Torneo della Pace che si svolgerà dal 16 al 22 maggio in provincia Perugia. Contro i ducali la partita è terminata 5-3, e ha dato ct le ultime indicazioni per stilare la lista dei convocati per la manifestazione che si terrà settimana prossima in Umbria. Cinque i calciatori lombardi interessati: Tommaso Paganessi e Marco Taramelli dell'Albinoleffe, Tommaso Vischioni della Pro Sesto, Filippo De Boni del Mantova e Davide Minelli della FeralpiSalò.

PIOGGIA DI GOL A PARMA

Gol a grappoli, ma pure rigori (ben 5 assegnati dal direttore di gara). Ecco, diciamo che le emozioni non sono certamente mancate in una partita che avrà fatto contenti gli spettatori ma un po' meno i due allenatori, che avranno da lavorare sulle rispettive fasi difensive. Il vantaggio è della Rapp con Buset del Montevarchi, poi il Parma si scatena con Arcucci: 1-1 su rigore, 2-1 su assist di Mena Martinez e 3-1 di nuovo dal dischetto. Al 17' era stato assegnato un altro penalty ai padroni di casa, stavolta sbagliato: Di Carlo del Pescara è però bravissimo a neutralizzare la conclusione di Nwajei. Nella ripresa entrano Taramelli in porta, Vischioni in difesa e Minelli in attacco (Paganessi era partito titolare) e la Rapp la rimette in piedi con i gol di Morleo (Pescara) e Perrone (Entella) su rigore prima di capitolare nuovamente nel finale: il Parma torna avanti con Erasmus e chiude i conti con il quinto rigore di giornata, procurato e trasformato da Nwajei.

IL TABELLINO

PARMA-RAPPRESENTATIVA U16 LEGA PRO 5-3

RETI (0-1, 3-1, 3-3, 5-3): 9’ Buset (R), 11’ rig. Arcucci (P), 25’ Arcucci (P), 35’ rig. Arcucci (P), 15’ st Morleo (R), 33’ st rig. Perrone (R), 37’ st Erasmus (P), 42’ st rig. Nwajei (P).

PARMA: Testoni, Nwajei, Andreotti, Agostinelli, Nicolosi, Lombardo, Luppi, Petrolini, Arcucci, Cozzolino, Mena Martinez. Entrati nel secondo tempo: Coduri, D'Intino, Cabassa, Re Delle Gandine, Frimpong, Erasmus. All. Imbaglione.

RAPPRESENTATIVA U16: Di Carlo (Pescara), Cutrignelli (Monopoli), Palazzese (Teramo), Buset (A. Montevarchi), Zamagni (Cecina), Pergjoni (Carrarese), Paganessi (Albinoleffe), Dardi (Cesena), Useini (Ancona), Barozzini (Modena). Entrati nel secondo tempo: Taramelli (Albinoleffe), Domeniconi (Cesena), Morleo (Pescara), Vischioni (Pro Sesto), Merciari (Gubbio), Saraniero (Latina), Caprini (V.Entella), Minelli (Feralpisalò) , Matta (Imolese), Perrone (V.Entella). All. Arrigoni

ARBITRO: Tronchini di Parma.

ASSISTENTI: Carbone e Colombo di Parma.

Foto di gruppo per la Rappresentativa Under 16 Lega Pro insieme ai pari età del Parma

DIREZIONE UMBRIA

Archiavata l'amichevole col Parma, la testa va al Torneo della Pace che comincerà lunedì. La Rappresentativa Under 16 Lega Pro sarà impegnata lunedì 16 maggio con la Dinamo Bucarest, martedì 17 maggio con i croati dell'RNK Spalato, mercoledì 18 maggio con la Rappresentativa Lnd (in diretta streaming sul sito della manifestazione), giovedì 19 maggio con il Perugia. Sabato 21 maggio e domenica 22 maggio il torneo si concluderà con tutte le finali dal primo al decimo posto.

TORNEO DELLA PACE • I CONVOCATI