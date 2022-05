Un'espulsione contestata spezza spezza l'equilibrio: Tampieri stende il Renate

La stagione si sta avviando verso la fine, e ogni partita diventa sempre più importante. Lo sanno bene Renate e Cesena, che si affrontano nell'andata dei quarti di finale dei playoff del campionato Under 16 Serie C. La partita vede la vittoria degli ospiti per 0-2 grazie ai gol di Diego Tampieri, con una splendida punizione, e Simone Abbondanza, con un contropiede perfetto. Una vittoria che dà una mano agli emiliani in vista della sfida di ritorno, in programma domenica 22 a Cesena. La partita regala poche emozioni nel primo tempo, con le difese che si prendono la scena. Sembrerebbe...

