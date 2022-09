I sogni al Monaco e Torino, la lunga gavetta e ora la Pro Vercelli: il viaggio di Gabriel Demo

Testa sulle spalle, tanta corsa e Cristiano Ronaldo come idolo e fonte d'ispirazione. Gabriel Demo, esterno classe 2007, ha finalmente fatto il meritato salto in avanti tra i Professionisti firmando con la Pro Vercelli. Anni in giro per il Piemonte, con qualche provino nel mezzo, che hanno testimoniato il suo grande talento messo in mostra fin qui.

Verso i 9/10 anni inizia il suo percorso nella provincia di Cuneo. Pian piano, nel 2019, passa al Fossano dove ritrova i suoi compagni quando giocava al Cuneo. Grazie a questo gruppo molto unito e anche molto forte, con l'asticella che si era alzata molto, Gabriel capisce che da lì in poi avrebbe dato tutto per questo sport, raggiungendo il livello dei compagni più forti, svegliandosi presto, mangiando cibo regolare e lavorando molto. Tutto ciò porta l'anno successivo a trasferirsi al Bra passando a giocare sei mesi nel Torino. Sembrava essere arrivato il grande salto, ma la pandemia ha interrotto i piani nonché la sua esperienza in granata. Nel 2021/2022 gioca per sei mesi a Fossano, nella prima parte della stagione, chiudendo successivamente al Caraglio. Nel mezzo, a gennaio, c'è stata la chiamata della Pro Vercellli che l'ha visionato, tenuto sotto controllo e infine portato a tutti i costi in squadra quest'estate.

Gabriel Demo con la maglia del Monaco

«Quello che ha colpito la Pro Vercelli è stata la sua testa, la mentalità orientata verso il lavoro e la disciplina,» - ci racconta il papà - «Ha unito la sua passione per lo sport anche con lo studio, frequentando un istituto sportivo. E' un ragazzo operaio, non esce dal campo se non suda la maglia, un guerriero. Noi da genitori siamo stati sorpresi di come la sua passione per il calcio sia passata da un semplice gioco ad uno stile di vita, influenzando le sue scelte in maniera positiva».

Gabriel Demo con la maglia del Bra

Oltre al Torino, nel corso della sua breve ma intensa carriera, Gabriel è andato in prova anche al Monaco, partendo per la Francia e allenandosi nel 2020-2021 con la squadra professionistica francese. Per motivi familiari non ha poi concretizzato il suo passaggio, facendo però quest'esperienza molto importante che l'ha aiutato a crescere ancora di più.

Ora è tempo di pensare alla Pro Vercelli, anni e anni di gavetta hanno portato Gabriel a conoscere tanti allenatori e compagni che non solo l'hanno migliorato dal punto di vista tecnico, ma che hanno prima di tutto fatto appassionare al calcio ancora di più di quanto già lo fosse inizialmente, trasformandolo come detto in uno stile di vita.

Gabriel Demo con la maglia del Monaco nei giorni della sua prova