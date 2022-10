Un gran tiro da fuori sigilla la prima vittoria in campionato, il Renate vede la luce

Serviva proprio una vittoria al Renate, uscito malconcio dalla trasferta piemontese di sabato scorso e ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale. E vittoria è stata, con un netto 2-0 maturato interamente nella prima frazione grazie alle firme di Valerin e Bejenaru. Ciò che comunque può far sorridere maggiormente il tecnico neroblù Silvio Tribuzio è la prestazione dei suoi, mai in sofferenza nell'arco dei 90' nonostante qualche pecca già emersa a Vercelli. Per la Pergolettese invece, dopo 4 sconfitte in altrettante giornate di campionato, è notte fonda. Ci sarà molto lavoro per Andrea Mazza, l'allenatore dei cremaschi, che ha visto...

ARTICOLO PREMIUM

Se sei un abbonato all'edizione digitale fai il login con le tue credenziali Altrimenti approfitta delle offerte esclusive e scopri i nostri abbonamenti! Senza pensieri Abbonamento Autorinnovabile 1 settimana 2,20 € Acquista ora Un solo account

tanti vantaggi Scopri l'offerta premium

più adatta a te Scoprile tutte Sei già abbonato?