Solbiatese Olona-Besnatese: festival del gol in quel di Solbiate, Dettoni chiude una gara perfetta

Partita in discesa per la Besnatese, che nel fine settimana è scesa in campo contro la Solbiatese Olona. Match che già dalle prime battute sembrava avere il destino segnato e che ha visto le prime quattro reti arrivare nel corso del primo tempo: dopo un autogol, infatti, arriva infatti la zampata di Ferrarese che inizia ufficialmente il festival del gol. Dopo appena un minuto il risultato si posiziona sul 3-0, grazie alla grande giocata di Lo Piccolo, che non lascia scampo all'estremo difensore avversario. Dopo qualche minuto di tranquillità, in cui le squadre provano a penetrare nell'area avversaria, ecco che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con