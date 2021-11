Gallarate-Valle Olona: Rinaldi segna il gol del vantaggio. Partita giocata bene in difesa, ottima prestazione di Giudici e Mascio

Partita terminata 0-1 per il Valle Olona, entrambe le squadre hanno avuto diverse difficoltà nel portare avanti un bel gioco a causa delle condizioni del campo che non permetteva di completare in maniera precisa le azioni. Il Gallarate non sta passando un bellissimo periodo, la squadra è nuova e ancora in rodaggio, ma i ragazzi si stanno impegnando molto per recuperare, come ci spiega il dirigente Edoardo Francisco Basile: «A fine estate abbiamo perso ben nove titolari, la maggior parte dei giocatori presenti sono nuovi elementi che stanno reagendo bene agli allenamenti settimanali, migliorando di volta in volta. Ci servirebbe qualche...

