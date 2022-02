La forza e il veleno: il Torino Club si coccola la sua fenomenale coppia del gol

Lo strapotere tecnico e atletico di Oumar Dieng, e il fiuto del gol di Riccardo Pliscovaz, consegnano al Torino Club di Michele Chiauzzi una vittoria ineccepibile per continuare la rincorsa alla vetta della classifica, che vede i gallaratesi come virtuale capolista. Le due doppiette, tuttavia, coronano il lavoro di una squadra dalle fondamenta profonde, completa in tutti reparti, capace di unire qualità e agonismo su un campo non semplice come quello di Nizzolina. Il Marnate Gorla, dal canto suo, gioca una partita dignitosa, restando in partita sul piano dell'intensità e pregustando il contributo che in questo girone di ritorno potrà...

