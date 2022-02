Soriano-Barilla, la volata continua per Cento e i suoi 2006

Campionato davvero entusiasmante il Girone A dell'Under 16 di Varese, con potenzialmente quattro squadre racchiuse nello spazio di soli due punti. Una di queste è l'Accademia Varesina di Riccardo Cento, ventinovenne allenatore che nonostante la giovane età ha già collezionato esperienza a Gozzano, Ardisci e Maslianico, Varesina, e che nell'ultima stagione ha chiuso come primo allenatore della primavera femminile del Como Women.

Per i suoi 2006 è arrivata la settima vittoria in campionato (la squadra ha pareggiato con il Torino Club e perso solamente con il Valle Olona), risultato che tiene viva la sfida di vertice e ottenuto contro un avversario che non era da sottovalutare. «Loro non hanno fatto male - analizza Cento, in riferimento proprio al MarnateGorla - noi abbiamo giocato un'ottima prestazione dal punto di vista difensivo, ma davanti abbiamo sprecato tanto, e siamo riusciti a chiuderla soltanto verso la fine. È un torneo difficile, quelle davanti hanno tutte valori simili, non credo che si sia una vera favorita tra noi, il Torino Club, il Valle Olona e la Besnatese».

Il primo gol dell'Accademia Varesina è arrivato al quindicesimo del primo tempo con un tiro da 18-20 metri di Alessandro Soriano. Il raddoppio, di Barilla, con un tiro a incrociare dopo un duello vinto in seguito a un repentino cambio di gioco.

Nel prossimo turno la squadra se la vedrà con la Nuova Abbiate, squadra pericolosa che rappresenta idealmente il punto di giunzione tra le squadre di testa e quelle del gruppone di coda. Il finale sarà imprevedibile in questo campionato ma una cosa è certa: l'esito si giocherà sui dettagli e probabilmente sul singolo punto. Motivo per cui non ci si può assolutamente concedere distrazioni.