Beiborg-Mezzaluna: Radouani e Ciobanu per la quinta meraviglia gialloverde

La quinta sinfonia del Beiborg la suonano i 2006 e il direttore d'orchestra è Daniele Anzoletti. I gialloverdi battono il Mezzaluna e conquistano i primi tre punti, riscattando la sconfitta patita contro il Pecetto della scorsa settimana. Battuta d'arresto per la squadra allenata da Luca Gamba dopo la vittoria contro la Marentinese alla prima giornata. Nel posticipo del lunedì i ragazzi allenati da Daniele Anzoletti piegano il Mezzaluna, avversario di tutto rispetto, per 2-0 in un campo reso pesante dal diluvio. Il Beiborg parte subito forte, costringendo gli avversari nella loro metà campo, sfiorando il vantaggio in almeno un paio di occasioni. Il primo squillo arriva all'8', quando il numero 4 gialloverde (Manuele Caputo) batte un bell'angolo, a giro, che finisce poco sopra la traversa. Dopo un avvio un po' in sordina, il Mezzaluna si rimbocca le maniche ed esce allo scoperto. Gli ospiti rispondono ai padroni di casa con una bella punizione battuta dal numero 2, Simone Pisano (pericolosissimo sui calci piazzati), che finisce di poco fuori. Al 31' la partita si sblocca: il numero 2 di casa Radouani riceve palla, controllo, tiro e la palla finisce dentro. 1-0 Beiborg grazie ad una gran conclusione del suo terzino destro. Le squadre vanno dunque a riposo con i gialloverdi in vantaggio di una rete.

Al 21' della ripresa ci pensa il numero 9 Alexandro Ciobanu a sigillare il 2-0 sfruttando un assist del compagno Trabelsi (numero 11) che recupera palla dopo una respinta del portiere avversario Perello. Il numero 9 colpisce al volo la palla che, tocca la traversa e finisce dentro. Gli ospiti reagiscono, anche grazie alle giocate del numero 10 Casalaova che prova a impensierire i due centrali gialloverdi (Caputo - Rigotti, autori di un ottima partita). A farla da protagonista è però il meteo. La pioggia rende l'ultimo quarto di gara difficile, le due squadre continuano tuttavia a darsi battaglia senza sosta fino al fischio finale dell'arbitro. Vittoria del Beiborg ma il Mezzaluna ha venduto cara la pelle.

IL TABELLINO

BEIBORG-MEZZALUNA 2-0

RETI: 31' Radouani (B), 21' st Ciobanu (B).

BEIBORG (4-3-3): Di Gianni 6.5, Radouani 7.5, Adamo 6, Caputo 7.5, Rigotti 7, Barbero 6.5 (30' st Poerio 6), Bindini 6.5 (5' st Drissi 6.5), Guarnieri 6.5 (10' st Abbate Daga 6), Ciobanu 7.5 (35' st Curina 6), Aloisi 6.5 (38' st Porcedda 6), Trabelsi 7 (20' st Marando 6). A disp. De Robertis, Borla. All. Anzoletti - Addesi 7. Dir. Adamo - Aloisi.

MEZZALUNA (4-2-3-1): Perello Rubio 6, Pisano 6.5, Franzero 6 (20' st Cocozza 6), Vidali 6, Toso 6.5, El Rhaiti 6 (30' st Napolitano 6), Giubergia 6, Negro 6 (25' st Colitti 6), Mutino 6 (23' st Sandrone 6), Casalaova 6.5, Ronzini 6 (32' Raco 6). A disp. Boasso. All. Gamba 6.5. Dir. Colitti - Vidali.

ARBITRO: Luigi Amorevole di Torino 6.5. AMMONITI: Casalaova (M).

LE PAGELLE

BEIBORG

Di Gianni 6.5 Portiere di grande affidamento si rende protagonista di un paio di interventi.

Radouani 7.5 tTerzino destro dotato di grande tecnica e spinta offensiva, sblocca la partita dopo aver cercato più volte il gol.

Adamo 6.5 90' minuti di sacrificio e intensità, da bravo capitano ci mette sempre la faccia.

Caputo 7.5 Averne di centrali così: gioca una partita di grande spessore dal primo all'ultimo minuto unendo grinta, determinazione e tanta tecnica.

Rigotti 7 Assieme al compagno di reparto è autore di un ottima prestazione sventando i tentativi di attacco avversari.

Barbero 6.5 Partita in controllo, si fa vedere e si propone aiutando i compagni all'occorrenza.

30' st Poerio 6 Entra e si fa valere nell'ultimo quarto di gara nonostante la pioggia incessante.

Bindini 6.5 Gioca una buona partita, non si risparmia e cerca di sviluppare il più possibile il gioco.

5' st Drissi 6.5 Entra a inizio ripresa e si fa valere fino alla fine non facendo mai mancare il suo contributo nello sviluppo dell'azione.

Guarnieri 6.5 Autore di un'ottima prestazione si muove bene a centrocampo recuperando spesso palla e facendo bene entrambe le fasi di gioco.

10' st Abbate Daga 6 Dopo l'ingresso in campo fa la sua parte aiutando a sviluppare l'azione di gioco.

Ciobanu 7.5 Protagonista di almeno un paio di ottime azioni individuali, da sicurezza lì davanti, cerca sempre la giocata, con il suo gol sigla il 2-0 e chiude la partita.

35' st Curina 6 Mette in campo nel finale tanta energia e impegno.

Aloisi 6.5 Gioca un'ottima partita facendosi spesso vedere, cercando quando può la giocata e smistando ottimi palloni per i compagni.

38' st Porcedda 6 Una manciata di minuti di grande intensità in un campo ormai quasi impraticabile a causa della pioggia.

Trabelsi 7 Crea gioco, recupera diversi palloni importanti e fornisce l'assist per il raddoppio dopo una gara giocata al alti livelli.

20' st Marando 6 Si fa valere fino al fischio finale portando in campo grinta e determinazione.

All. Anzoletti 7 Bravo a motivare al meglio i suoi dopo la sconfitta della prima giornata, dispone bene in campo la squadra valorizzando le caratteristiche dei singoli giocatori e delle risorse a disposizione.

MEZZALUNA

Perello Rubio 6 Si dimostra attento e reattivo in un paio di occasioni potenzialmente pericolose della squadra rivale.

Pisano 6.5 Pericolosissimo sui calci piazzati, le sue punizioni si rivelano un arma capace di mettere in difficoltà la squadra di casa.

Franzero 6 Fa una partita di grande sacrificio sforzandosi di ostacolare gli attaccanti avversari.

20' st Cocozza 6 Entra a metà della ripresa in una situazione non semplice e prova a metterci una pezza.

Vidali 6 Gioca una buona partita a livello difensivo recuperando palloni importanti.

Toso 6.5 Autore di una gran bella prestazione a centrocampo, da prova di grande coraggio e tecnica.

El Rhaiti 6 Si dà parecchio da fare nel tentativo di sviluppare azioni importanti e utili per far salire i compagni.

30' st Napolitano 6 Entra a fine secondo tempo per dare una mano ai compagni di squadra.

Giubergia 6 Si fa tutta la partita rimanendo sempre concentrato e provando a sfruttare al meglio le occasioni e gli spazi concessi.

Negro 6 Dice la sua a centrocampo, cerca di dare il massimo e di creare gioco quando è possibile.

25' st Colitti 6 Si fa rispettare come può in un finale di partita che è ormai una battaglia nel fango.

Mutino 6 Propositivo e dotato di buona tecnica, fa una discreta prova in una gara non facile per il Mezzaluna.

23' st Sandrone 6 Prova a impensierire la difesa gialloverde con un paio di buone giocate.

Casalaova 6.5 Una prova davvero invidiabile la sua: si propone spesso, cerca il gol e sfrutta al meglio ogni spazio concesso. Mette alla prova i due centrali avversari.

Ronzini 6 Cerca di rendersi il più pericoloso possibile in area, prova a sfruttare gli spazi e a inserirsi ad ogni occasione.

32' st Raco 6 Campo ormai pesante, prova a dare il meglio di sè prima del fischio finale.

All. Gamba 6.5 Prova a motivare i ragazzi il più possibile, fa molti cambi nel tentativo di aggiustare la gara e di far macinare minuti a tutti i suoi giocatori, bravo a far reagire la sua squadra nonostante il campo non facile.