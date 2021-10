Mappanese-Valdruento: Tre su tre del "Trio Meraviglia", sempre in gol nei 9 punti conquistati

Arriva la terza vittoria su tre per i ragazzi di Federico Di Marco, che in casa contro il Valdruento di Jacopo Levra conquistano tre punti pesanti che valgono la vetta a punteggio pieno. Dagli spalti è stata definita la "partita cruciale" da parte dei sostenitori di casa, siccome la vittoria di oggi significava come ulteriore conferma delle potenzialità della Mappanese. I biancorossi ospitano il Valdruento, reduce dal suo primo punto in classifica, che si presentano molto motivati e caricati dalla musica in cassa durante il riscaldamento. Partita che si descrive in due facce: primo tempo 3-0 meritato dalla squadra di casa,...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con