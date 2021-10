Mercadante-Sanmauro: Chafik tres magique, poi segna tutto il tridente granata

Più che una macchina da gol, questo Mercadante è una macchina da palle gol: i granata di Giovanni Abate vincono con gran merito la terza di campionato, creando un numero importante di occasioni, trascinato dalle giocate ubriacanti dei gemelli Adam e Aiman El Baoudi in attacco e dalle sontuose prestazioni di Ivan Di Gioia e Chafik Joine, entrambi 2007, a centrocampo. A questo aggiungiamo la vena realizzativa di Christian Coscino e la solidità della difesa composta dal G3 Greco-Garofalo-Governale e dal roccioso Vurchio. Il Sanmauro ha retto l'urto granata per quasi un tempo, andando addirittura per primo al tiro, e...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con