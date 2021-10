Pecetto-Candiolo 1-3: Giustiziere Rizzatti, i granata di Alessandro Scarsi suonano la quarta

Oro Candiolo. I granata di Alessandro Scarsi vincono la battaglia di Pecetto, conquistando la quarta vittoria consecutiva, mattatore assoluto del big match di giornata è Nikolas Riizatti, punta centrale arrivato dal Cumiana Real. Il Pecetto incassa il primo stop in campionato, dopo aver inseguito la grande rimonta che a un certo punto sembrava anche possibile. E' mancata alla squadra di Raimondo Graci la concretezza sotto porta, quella che invece hanno avuto i granata, bravi anche a mettere in campo una buona organizzazione difensiva, grazie a un pacchetto arretrato in cui i centrali Alessio Foti e soprattutto Andrea Zuiani sono stati...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con