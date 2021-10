Barcanova-Mercadante: Lampo di Scippa, poi la rimonta granata con Adam e Joine

Sul filo del rasoio. Due zampate da parte di Joine ed Adam El Baoudi regalano la vittoria in rimonta al Mercadante che passa in Via Occimiano, battendo un buon Barcanova che aveva trovato il vantaggio ad inizio secondo tempo con una sforbiciata di Scippa. Per i padroni di casa oltre al rammarico di aver disputato una buona gara senza però riuscire a concretizzare, si sommano le proteste nei confronti dell'arbitraggio per dei presunti fuorigioco in occasione dei due gol granata che hanno deciso la partita. Il Barca fa la partita ma le occasioni più pericolose le crea il Mercadante: il...

