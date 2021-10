Strambinese-Vallorco: capitan Durisotti trascina i suoi alla vittoria con una straordinaria doppietta

Vittoria pesantissima della Strambinese ai danni del Vallorco nello scontro diretto per il terzo posto. La squadra di casa vince con un netto 4-2 grazie alla sublime prestazione del primo tempo. In palla, comunque, anche gli ospiti, capaci di reagire al micidiale uno-due al quarto d'ora, ma poi nuovamente sorpassati sul finire della prima frazione. Protagonista di oggi, senza dubbio, il capitano della Strambinese Durisotti. Migliore in campo per distacco: ha siglato una doppietta e, reti escluse, si è reso protagonista di tante belle giocate personali o al servizio dei compagni. Può sicuramente gioire l'allenatore di casa Claudio Grosso che...

Sprint e Sport Questo contenuto è riservato agli abbonati Abbonati al giornale! e continua a leggere i tuoi articoli con